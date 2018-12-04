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TIR, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 10 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.12.2018 12:24 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'da sürücüsünün uyuduğu iddia edilen TIR'ın kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpması sonucu meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - TEKİRDAĞ'da sürücüsünün uyuduğu iddia edilen TIR'ın kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpması sonucu meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı. Kaza, Tekirdağ-İstanbul karayolu üzerindeki İstanbul Bulvarı mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Henüz kimliği öğrenilemeyen ve uyuduğu iddia edilen sürücünün kullandığı 34 ZUD 75 plakalı TIR, kırmızı ışıkta bekleyen aralarında minibüs, otobüs ve otomobilin de bulunduğu 7 araca çaptı. Kaza sonrası bazı araçlar demir yığınına dönerken, 10 kişi de yaralandı. Polis ekipleri karayolunu trafiğe kapatırken, yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Karayolu araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açılırken, polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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TIR, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 10 yaralıTIR, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 10 yaralı
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