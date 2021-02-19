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Tır kırmızı ışıkta duran araca çarptı

19.02.2021 14:04 | Son Güncelleme:
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Hatay’da Antakya-Reyhanlı karayolunda bir tır kırmızı ışıkta bekleyen bir araca çarptı.

Hatay’da Antakya-Reyhanlı karayolunda bir tır kırmızı ışıkta bekleyen bir araca çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, facianın eşiğinden dönüldü.
Antakya’dan Reyhanlı istikametine giden O.K. yönetiminde ki 06 BOS 977 plakalı araç kırmızı ışığın yanması ile dururken, arkadan gelen sürücüsü öğrenilemeyen 31 AUR 28 plakalı tır frene basmasına rağmen duramayarak kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı. Öndeki araca çarpmasının ardından zeminin de ıslak olması ile birlikte, tır adeta geldiği yöne doğru döndü.
Yaşanan kaza da ölen ya da yaralanan olmazken, kaza anı an be an güvenlik kamerasına yansıdı.

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