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TIR, kırmızı ışıktaki araçları böyle biçti

YAŞAM HABERLERİ  | 04.12.2018 13:40 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bir TIR, kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti. 10 kişinin yaralandığı kaza kameralara yansıdı.

Kaza Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’da Beyazköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tekirdağ’dan İstanbul istikametine giden 34 ZUD 75 plakalı tır, iddiaya göre sürücüsünün direksiyondayken uyuyakalması nedeniyle kırmızı ışıkta duran araçların arasına daldı.

Zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ekibi sevk edilirken, polis ekipleri de kaza bölgesinde güvenlik önlemleri aldı. Kazada yaralanan 1’i ağır 10 kişi Tekirdağ’da bulunan çeşitli hastanelere sevk edildi.
Kaza anı saniye saniye kaydedildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
TIR Kaza Tekirdağ

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