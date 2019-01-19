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TIR köprüye sıkıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.01.2019 09:48 | Son Güncelleme

ERZURUM'da, üzerinden demiryolu geçen köprüye sıkışan TIR arıza yaptı.

TIR köprüye sıkıştı

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da, üzerinden demiryolu geçen köprüye sıkışan TIR arıza yaptı. Gelen ustaların tamiri ettiği TIR'ın sürücüsü, geri geri çıkarak köprüden kurtuldu.
İstanbul'dan yüklediği kalorifer peteklerini Kars'a götüren Oğuz Rüzgar yönetimindeki 34 DY 5500 plakalı TIR, Erzurum merkez Yakutiye ilçesindeki İstanbulkapı Semti'ndeki '3 metre' yükseklik sınırı uyarısı bulunan köprünün altından geçerken sıkıştı. Köprü altına sıkışan TIR'ın debriyajında arıza oluştu. Oğuz Rüzgar, polisi arayarak yardım istedi. Gelen usta, arızayı kısa sürede giderdi. Oğuz Rüzgar, geri geri giderek TIR'ı köprüden kurtardı. Yoluna devam eden TIR şoförü Rüzgar, "Erzurum'da bir yere uğradık. Kars yoluna çıkmak isterken yolu kaybettik. Tarif üzerine köprünün altından geçerken '3 metre' uyarısı hiç dikkatimizi çekmedi. Zaten pek de görünmüyor. Köprüye girdiğimizde neye uğradığımızı şaşırdık. Bir anda takılı kaldık. Aracı geri geri çıkarmak istedim ancak debriyaj arıza yaptı. Gelen usta tamir etti ve yolumuza devam ettik. TIR'ın kupa ve dorse kısmında hasar oluştu. Bu gibi yerlere asılan uyarıcı tabelalar dikkat çekici olursa seviniriz" diye konuştu.
TIR'ı kurtarma çalışması nedeni ile bölgede trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

FOTOĞRAFLI

TIR köprüye sıkıştıTIR köprüye sıkıştıTIR köprüye sıkıştı

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