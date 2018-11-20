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Tır kuyruklarının önlenmesine çözüm arayışları

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 16:13 | Son Güncelleme

Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş: - "Bütün amacımız Kapıkule ve Kapitan Andreevo'da oluşan kuyrukların ve bu kötü görüntünün artık tarihte kalması, silinmesi ve kalıcı bir çözüm bulunmasıdır"

EDİRNE (AA) - Avrupa'ya açılan sınır kapılarında özellikle hafta sonu meydana gelen tır kuyrukları soruna çözüm için çalışmalar hızlandırıldı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, hafta sonu Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki incelemeleri sonrası hafta başında sınır kapılarındaki tır kuyrukları sorununa ilişkin Bulgaristan'da görüşmeler gerçekleştirdi. Bakan Pekcan, dün Bulgaristan'da Başbakanı Boyko Borisov, Ekonomi Bakanı Emil Karanikolov, Maliye Bakanı Vladislac Goranov ile görüştü. Görüşme sonrası Türk ve Bulgar gümrük yetkilileri, Kapıkule ve Kapitan Andreevo sınır kapılarındaki gümrük sahasında incelemede bulundu.

Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş, incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın Bulgaristan'da dün Başbakanlık ve bakanlıklarda görüşmeler gerçekleştirdiğini anımsattı.

Bakan Pekcan'ın Türkiye ve Bulgaristan taraflarının görüşmeler sonucunda kendilerine talimat verdiğini anlatan Gümüş, "Bütün amacımız Kapıkule ve Kapitan Andreevo'da oluşan kuyrukların ve bu kötü görüntünün artık tarihte kalması, silinmesi ve kalıcı bir çözüm bulunmasıdır." dedi.

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- Bulgaristan'a yeni peronlar açılacak

Bulgaristan Gümrük Müsteşarı Georgi Kostov da geçişleri yüzde 30 yükselttiklerini belirtti.

Amaçlarının her iki gümrükte de hızlı ve çabuk çalışıp, seri olarak tır ve yolcu geçişlerini hızlandırmak olduğunu aktaran Kostov, 2 peron ve 2 kantarı hizmete alacaklarını anlattı.

Sınır kapılarından hızlı geçişin büyük etkisinin olduğunu anlatan Kostov, "Yeni bir evrak açılıp da onun işlemi yapıldıktan sona direkt Avrupa ülkesine varabilmesi çok önemli. Bu konuda da ciddi bir şekilde kararlar alındı. İlk yapılıştan itibaren elektronik ortamda belgelerin hazırlanıp bu şekilde son noktaya kadar gitmesi çok önemli. Bizim ülkemizde de tırın tekrar açılıp, kontrol edilmemesi de çok önemli." dedi.

İncelemeye Kapıkule Mülki İdare Amiri Levent Elmacıoğlu, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü Abdullah Soylu, Gümrükler Destek Hizmetleri Daire Başkanı Lütfü Kop,Gümrük Turizm İşletmeleri Ticaret AŞ Genel Müdürü Ömür Gebeş, Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak da katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Edirne inceleme Kapıkule Mustafa Gümüş

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