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  4. Tır metrelerce sürükledi, sürücü arkasına bile bakmadan kaçtı

Tır metrelerce sürükledi, sürücü arkasına bile bakmadan kaçtı

07.04.2021 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi-Arnavutköy yolunda tır çarptığı otomobili metrelerce sürükledi.

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Sultangazi-Arnavutköy yolunda tır çarptığı otomobili metrelerce sürükledi. Sürüklenen otomobil 3 araca çarparak durabildi. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Kaza, geçtiğimiz günlerde Sultangazi - Arnavutköy yolunda meydana geldi. İddiaya tır sürücüsü yanında seyreden otomobili fark etmeyerek manevra yaptı. Bir anda otomobili önüne alan tır, metrelerce sürükledi. Kontrolden çıkan otomobil, 3 araca çarparak durabildi. Kazada otomobilin çarptığı araçlarda bulunan 2 kişi hafif yaralandı. Kazaya karışan araçlarda büyük maddi hasar meydana gelirken tır sürücüsü olay yerinden kaçtı. Yaşanan kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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