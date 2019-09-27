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Tır, motosiklete çarptı: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2019 14:42 | Son Güncelleme

Aydın’ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.Kaza Aydın-Muğla Karayolu Çine Kuruköy Mahallesi Kavşağı yakınlarında saat 13.30 sıralarında meydana geldi.

Aydın’ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza Aydın-Muğla Karayolu Çine Kuruköy Mahallesi Kavşağı yakınlarında saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Aydın-Muğla karayolunda seyir halinde olan Hasan Şahin’in (44) kullandığı 09 C 3255 plakalı motosiklete, aynı yönde ilerleyen tır arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet ve sürücüsü Şahin yola savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, Jandarma ve Bölge Trafik ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan motosiklet sürücüsü Hasan Şahin feci şekilde hayatını kaybetti. Kaza sonrası tır sürücüsü aracı ile kaza yerinden kaçtı. Polis ve Jandarma ekipleri kazaya karışan tır ve sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.
Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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