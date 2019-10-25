TIR ölümleri ile ilgili dört kişi tutuklandı

Polis, ölenlerin bir kısmının Vietnam vatandaşı olabileceğini açıkladı.İngiltere'nin doğusundaki Grays kentinde bir tırın içinde bulunan 39 cesetle ilgili yürütülen soruşturmada, aralarında aracın sürücüsünün de bulunduğu dört kişi tutuklandı.

Essex polisi, tutuklanan son kişinin 48 yaşında Kuzey İrlandalı bir erkek olduğunu açıkladı. İnsan kaçakçılığı ve cinayet şüphesi ile tutuklanan kişiden önce İngiltere'nin kuzeydoğusundan bir erkek ile bir kadın ve bir diğer Kuzey İrlandalı olan 25 yaşındaki tır sürücüsü güvenlik güçleri tarafından yakalanmıştı.

Cesetlerin bulunduğu tır Çarşamba günü Londra'nın yaklaşık 30 kilometre doğusundaki Grays kentinde keşfedilmiş ve 39 kişinin 31'inin erkek, sekizinin ise kadın olduğu açıklanmıştı.

Aralarında Vietnamlılar olabilir

İlk incelemelerde cesetlerin tamamının Çin vatandaşı olduğunu duyuran güvenlik yetkilileri, Londra'daki Vietnam Büyükelçiliği'nin kayıp kişiler hakkındaki ihbarı üzerine hayatını kaybedenler arasında bu ülkenin vatandaşlarının da bulunmasından şüphelendiklerini açıkladı. 39 kişinin en az 10'unun Vietnam vatandaşı olabileceği belirtiliyor.