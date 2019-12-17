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TIR önünde aracı ile sürüklenen adamı ünlü şarkıcı kurtardı

DÜNYA HABERLERİ  | 17.12.2019 12:51 | Son Güncelleme

İngiltere’de bir TIR sürücüsü, çarptığını fark etmediği bir otomobili sürüklemeye başladı.

İngiltere, (DHA)- İngiltere’de bir TIR sürücüsü, çarptığını fark etmediği bir otomobili sürüklemeye başladı. Otomobildeki adamın kornaya basmasına rağmen durumu fark edemeyen TIR sürücüsünü, o sırada aynı yolda şoförü ile seyreden ünlü şarkıcı Ellie Goulding ikaz ederek durmasını sağladı. Yaşanan o anlar amatör kameralarca kaydedildi.

Olay İngiltere’nin başkenti Londra’da meydana geldi. Amatör kameralarca kaydedilen olayda bir TIR’ın, içinde bir kişinin bulunduğu otomobili yolda sürüklediği görülüyor. Görüntülerde TIR’ın hemen sağında ilerleyen cipteki sürücü ve yolcunun, TIR sürücüsünü korna ve el işaretleri ile ikaz ederek durdurmaya çalıştığı görülüyor. Görüntülerde TIR sürücüsünün durduğu, araçtan kafasını öne doğru uzattığında aracı fark edip büyük bir şaşkınlık yaşadığı görülüyor. Amatör görüntülerde, TIR’ın durmasını sağlayan cipteki kişinin ise ünlü şarkıcı Ellie Goulding olduğu görülüyor.

Otomobil sürücüsünün hayatını kurtaran Ellie Goulding’ın şoförünün, otomobilin kapısını açarak sürücünün sağlık durumunu sorduğu görülüyor. Görüntülerde Ellie Goulding’ın da sürücüyü sakinleştirmeye çalıştığı; TIR sürücüsünün ise “Aracı görmedim” dediği görülüyor.

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