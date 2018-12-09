HABER

TIR otobanda alev aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.12.2018 20:46 | Son Güncelleme

 MERSİN’in Tarsus ilçesinde, motorundan çıkan yangında TIR kullanılmaz hale geldi.

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Tarsus ilçesinde, motorundan çıkan yangında TIR kullanılmaz hale geldi.

Kaza, Tarsus- Pozantı Otoban yolu Damlama mevkiinde meydana geldi. Pozantı'dan Tarsus yönüne giden Abdullah Günaydın’ın yönetimindeki 06 AZ 9234 plakalı TIR'ın motor kısmından , Damlama mevkiinde dumanlar yükseldi. Günaydın, aracı durdurarak yangın söndürme tüpü ile müdahale etti. Yangını gören diğer araç sürücüleri, Günaydın'a yardım ederken, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Alev alan TIR'ı, itfaiye ekipleri güçlükle söndürebildi. Polis ekipleri otobanda geçişleri kontrollü şekilde sağlarken araç kullanılamayacak hale geldi.

Elektrik aksamından kaynaklı olduğu düşünülen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

iPhone kullananlar dikkat! Bomba özellik güncellemeyle geldiiPhone kullananlar dikkat! Bomba özellik güncellemeyle geldi
Aydın'da otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralıAydın'da otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı
Phuket'te, motosiklet kazasında ölen Zehra'nın cenazesi bu akşam Türkiye'de (2)Phuket'te, motosiklet kazasında ölen Zehra'nın cenazesi bu akşam Türkiye'de (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fransa'dan Trump'a sert yanıt: Burnunu sokma

Fransa'dan Trump'a sert yanıt: Burnunu sokma

Hatay'da 10 gün önce ortaya çıktı! Evleri istila etti, halk tedirgin...

Hatay'da 10 gün önce ortaya çıktı! Evleri istila etti, halk tedirgin...

Eski güzellik kraliçesi, 13 yaşındaki kızının bekaretini satışa çıkardı

Eski güzellik kraliçesi, 13 yaşındaki kızının bekaretini satışa çıkardı

Muhtarın girişimi köylüye gelir kaynağı oldu

Muhtarın girişimi köylüye gelir kaynağı oldu

Erdoğan çok kızacak! Belediye Başkanı fena yakalandı

Erdoğan çok kızacak! Belediye Başkanı fena yakalandı

Milli Eğitim Bakanlığı'nda büyük çatlak iddiası! Ziya Selçuk'un programı...

Milli Eğitim Bakanlığı'nda büyük çatlak iddiası! Ziya Selçuk'un programı...

İlginizi Çekebilir

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Sedat Peker'e büyük şok

Sedat Peker'e büyük şok

Çatı katında iğrenç olay! 'Kızlığı bozulmadı ki'

Çatı katında iğrenç olay! 'Kızlığı bozulmadı ki'

Ders sırasında sınıfta elektronik sigara içen öğrencinin görüntüsüne sosyal medyadan tepki yağıyor!

Ders sırasında sınıfta elektronik sigara içen öğrencinin görüntüsüne sosyal medyadan tepki yağıyor!

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Biri senin biri Nurdan'ın' dedi, fotoğrafını çekip yolladı! Kan donduran olay

'Biri senin biri Nurdan'ın' dedi, fotoğrafını çekip yolladı!

Hatay'da 10 gün önce ortaya çıktı! Evleri istila etti, halk tedirgin...

Tüm evleri bastı ama ne olduğunu bilen yok! Halk tedirgin...

Zazadin Hanı ihtişamıyla konuklarını bekliyor

Zazadin Hanı ihtişamıyla konuklarını bekliyor

Silivri'de şaşırtan görüntü! Deniz suyu 25 metre çekildi

İstanbul'da çok konuşulacak fotoğraf! Görgü tanığı: Deprem...

'Pes' dedirten savunma! 'Eşlerimiz arasında dedikodu çıktığı için...'

'Pes' dedirten savunma! 'Eşlerimiz arasında dedikodu çıktığı için...'

Sahte şeyh ile ilgili iğrenç detay! Birlikte olduğu erkekleri birbirleriyle cinsel ilişkiye zorlayıp...

Sahte şeyh ile ilgili iğrenç detay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.