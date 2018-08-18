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Tır otomobile çarptı: 2 ölü, 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 19:58 | Son Güncelleme

Tır otomobile çarptı: 2 ölü, 7 yaralı

Kütahya'da tırın otomobile çarpması sonucu 2 kişi öldü, 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa B. yönetimindeki 07 PV 549 plakalı tır, Kütahya-Afyonkarahisar karayolunun 23. kilometresindeki Anasultan mevkisinde aynı yönde seyreden Aziz K'nın kullandığı 43 NA 663 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli yaptığı incelemede, otomobil sürücüsü ile otomobildeki Pınar Karacık'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobildeki yolculardan Melek, Aysel ve Aziz Kağan Karacık ile Özlem, Mustafa Kayra, Elif Beyza ve Ecem Naz Şen yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tır şoförü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Kütahya ölümlü kaza trafik kazası

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