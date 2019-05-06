HABER

Tır otomobile çarptı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 12:25 | Son Güncelleme

Kocaeli'de yabancı plakalı tırın önünde seyreden otomobile çarpması sonucu ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı - Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde ulaşım bir süre kontrollü sağlandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, yabancı plakalı tırın önünde seyreden otomobile çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nda İstanbul istikametine giden Mirali S. idaresindeki İran plakalı tır, Gebze gişeleri mevkisinde önünde seyreden Kürşat Ö'nün kullandığı 06 FN 6330 plakalı otomobile çarptı.

Yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobilin sürücüsü ve yanındaki arkadaşı ağır yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolun İstanbul istikametinde trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
CHP önünde pankartlı protestoCHP önünde pankartlı protesto
Dursun Cin: “Noterler hukuk sistemini işler kılıyor”Dursun Cin: “Noterler hukuk sistemini işler kılıyor”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Erzurum'da kaybolan Furkan Yiğit'ten acı haber

Son dakika: Erzurum'da kaybolan Furkan Yiğit'ten acı haber

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Kimlik, ehliyet ve pasaportta yeni dönem

Kimlik, ehliyet ve pasaportta yeni dönem

Caner Erkin'den flaş taç açıklaması!

Caner Erkin'den flaş taç açıklaması!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Şırnak'tan acı haber geldi!

Şırnak'tan acı haber geldi!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Muğla'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

Muğla'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP Genel Merkezi önünde eylem

CHP Genel Merkezi önünde eylem

İmar yolsuzluğundan aranan eski milli emlak müdürü havalimanında yakalandı

İmar yolsuzluğundan aranıyordu, havalimanında yakalandı

Eski tuğgeneral Ahmet Otal'a müebbet hapis

Eski tuğgeneral Ahmet Otal'a müebbet hapis

Ankara'dan acı haber: 1 polis şehit

Ankara'dan acı haber: 1 polis şehit

Yasa dışı bahisçilere derbi operasyonu

Yasa dışı bahisçilere derbi operasyonu

Sabancı Camii şifrelerle dolu!

Sabancı Camii şifrelerle dolu! Meğer o detaylarda...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.