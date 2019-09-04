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TIR, otomobile çarptı, D-100 ulaşıma kapandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2019 15:25 | Son Güncelleme

İZMİT’te yan yoldan hatalı çıkış yapan otomobile çarpan TIR, karşı yöne geçti.

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA)- İZMİT’te yan yoldan hatalı çıkış yapan otomobile çarpan TIR, karşı yöne geçti. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, D-100 karayolu ulaşıma kapandı.

Kaza, D-100 karayolu İzmit Seka Tüneli girişinde meydana geldi. İstanbul yönünde seyreden Mehmet Balkan idaresindeki 10 ABV 748 plakalı TIR, yan yola ters yönden girerek ana yola girmeye çalışan Salih Yaprak idaresindeki 41 AJ 119 plakalı otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle kontrolden çıkan TIR, daha sonra refüjdeki bariyerleri aşarak Ankara yönüne geçti. Bu sırada TIR’ın parçaladığı demir bariyer Ankara yönünde seyreden Abdülkerim Demir idaresindeki 41 HJ 322 plakalı araca çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Acil sağlık ekipleri kazada yaralanan otomobil sürücüsü Salih Yaprak’ı ilk müdahalesini olay yerinde yaptıktan sonra İzmit Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kaza yapan otomobilden yara almadan çıkan sürücü Salih Yaprak’ın kızı Ebrar Yaprak, kucağındaki kardeşi Ali Yahya Yaprak ile birlikte kaldırımda oturarak uzun süre aracın enkazını izledi.

Kaza nedeniyle D-100 karayolu yaklaşık 1 saat çift yönlü olarak trafiğe kapanırken ulaşım yan yollardan sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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