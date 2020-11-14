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Tır otomobilin üzerine devrildi: 1 ölü

14.11.2020 13:43 | Son Güncelleme:
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Malatya’da tır ile otomobilin karıştığı trafik kazasında tır otomobilin üzerine devrildi.

Malatya’da tır ile otomobilin karıştığı trafik kazasında tır otomobilin üzerine devrildi. Kazada, otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, gece saatlerinde Darende ilçesine bağlı Yeni Köy Mahallesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Sami A. idaresindeki opel marka 31 U 8368 plakalı otomobille, Nurettin A. yönetimindeki mercedes marka 46 AAG 781 plakalı tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yan yatan tır otomobilin üzerine devrilirken, otomobil sürücüsü Sami. A. olay yerinde hayatını kaybetti.
İhbar üzerine ekiplerin sevk edildiği kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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