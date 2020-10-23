HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tır pancar yüklü traktöre arkadan çarptı: 3 yaralı

Tır pancar yüklü traktöre arkadan çarptı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2020 12:41 | Son Güncelleme

Konya’nın Ereğli ilçesinde, mermer yüklü tırın şeker pancarı yüklü traktörün römorkuna arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.Kaza, saat 07.00 sıralarında Konya Adana Karayolu üzeri Ereğli ilçesi Hortu Mahallesi Organize Sanayi karşısında meydana geldi.

Konya’nın Ereğli ilçesinde, mermer yüklü tırın şeker pancarı yüklü traktörün römorkuna arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 07.00 sıralarında Konya Adana Karayolu üzeri Ereğli ilçesi Hortu Mahallesi Organize Sanayi karşısında meydana geldi. İddiaya göre, L.G. idaresindeki 01 FBC 53 plakalı tır aynı yöne gitmekte olan M.Ş. yönetimindeki 25 PA 765 plakalı şeker pancarı yüklü çift römork takılı traktörün römorkuna arkadan çarptı. Kazada tır sürücüsü L.G, tırda yolcu olarak bulunan S.K. ve traktör sürücüsü M.Ş. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası karayolu yaklaşık 1 saat araç trafiğine kapanırken, dökülen mermer ve şeker pancarları karayolu ekipleri tarafından temizlenerek yol trafiğe açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İlk bakışta ne gördünüz? Şoke eden detay İlk bakışta ne gördünüz? Şoke eden detay
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybettiKahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Çekiliş sonuçları belli olduÇekiliş sonuçları belli oldu
1/
En Çok Okunan Haberler
Alkışlanacak hareket! Minibüs şoförü yaşlı çift için bakın ne yaptı
Alkışlanacak hareket! Minibüs şoförü yaşlı çift için bakın ne yaptı
Meclis'te kritik mesai! 30 madde kabul edildi
Meclis'te kritik mesai! 30 madde kabul edildi
Skandal hareket kamerada! Şehidin evine asılan bayrağa saldırdı
Skandal hareket kamerada! Şehidin evine asılan bayrağa saldırdı
Masumlar Apartmanı'nda şok sahne! "Babanı öldürüp..."
Masumlar Apartmanı'nda şok sahne! "Babanı öldürüp..."
Demet Akalın'ın sözlerine tepki yağdı! "İnsan bir erkeğin gücünü istiyor"
Demet Akalın'ın sözlerine tepki yağdı! "İnsan bir erkeğin gücünü istiyor"
Bakan Koca'dan kritik İstanbul açıklaması
Bakan Koca'dan kritik İstanbul açıklaması
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Aşiret düğününde takı yarışı! 40 dakikada 1 milyon TL değerinde altın ve para takıldı
Aşiret düğününde takı yarışı! 40 dakikada 1 milyon TL değerinde altın ve para takıldı
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Diğer Haberler
Kayseri'deki terör saldırısının faillerinden PKK'lı Ferhat Tekiner yakalandı
Hain saldırının faili yakalandı
Rize'de baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti! Aile yakınları fenalık geçirdi
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Mustafa Aslan, Melek Aslan cinayetinin tüm ayrıntılarını anlattı
Mustafa Aslan, Melek Aslan cinayetinin tüm ayrıntılarını anlattı
Bakan Koca: Koronavirüs salgını tüm ülkede yeniden tırmanışa geçti
Bakan Koca: Koronavirüs salgını tüm ülkede yeniden tırmanışa geçti
Bakan Koca'nın açıklaması sonrasında hastaneye akın ettiler
Bakan Koca'nın açıklaması sonrasında hastaneye akın ettiler
İstanbul'da PKK'ya operasyon! Gözaltılar var
İstanbul'da PKK'ya operasyon! Gözaltılar var
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.