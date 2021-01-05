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  4. Tır park halindeki tıra çarptı: 2 yaralı

Tır park halindeki tıra çarptı: 2 yaralı

05.01.2021 10:01 | Son Güncelleme:
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Tır park halindeki tıra çarptı: 2 yaralı

Konya’nın Karapınar ilçesinde tırın park halindeki başka bir tıra çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.Kaza, saat 01.00 sıralarında Karapınar ilçesi Konya Adana Karayolu üzerinde meydana geldi.

Konya’nın Karapınar ilçesinde tırın park halindeki başka bir tıra çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 01.00 sıralarında Karapınar ilçesi Konya Adana Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Adana istikametine seyir halinde olan M.A. idaresindeki 64 AJ 468 plakalı tır, Karapınar ilçesine geldiği sırada yolun sağ tarafında park halinde bulunan 42 YL 120 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada sürücü M.A. ve park halindeki tırda bulunan sürücü İ.A. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı tır sürücüleri ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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