Tır polis aracına çarptı: 2 polis yaralandı

Sakarya'da, Anadolu Otoyolu Sapanca mevkisinde tırın polis aracına çarpması sonucu 2 polis memuru yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu Sapanca ilçesi Güldibi Mahallesi mevkisinde Ankara istikametinde giden Ahmet K. yönetimindeki 20 BU 671 plakalı tır, aynı istikamete giden T.T. idaresindeki 54 AR 530 plakalı polis aracına çarptı. Kazada araç sürücüsü polis memuru T.T ve aynı araçta bulunan polis memuru F.G. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Kazada kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.

Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

