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TIR şarampolden yuvarlandı, profillerin altında kalan şoför öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 06.10.2019 23:33 | Son Güncelleme

 DÜZCE'de, TEM yolunda metal profil yüklü TIR, 2 otomobile çarpıp, şarampolden yuvarlandı.

TIR şarampolden yuvarlandı, profillerin altında kalan şoför öldü

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, TEM yolunda metal profil yüklü TIR, 2 otomobile çarpıp, şarampolden yuvarlandı. Kazada TIR şoförü Orhan Avcı, saçılan profillerin altında kalarak yaşamını yitirdi.
Kaza saat 22.00 sıralarında, TEM yolu Kaynaşlı Sarıçökek mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Orhan Avcı yönetimindeki 55 EJ 049 plakalı metal profil yüklü TIR, 2 otomobile çarptıktan sonra bariyerleri aşıp, şarampolden yuvarlandı. Kazada, TIR'dan fırlayan Avcı, saçılan metal profillerin altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince profillerin altından çıkarılan Avcı'nın sağlık görevlilerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ve itfaiye ardından TIR'ın altında başka bir kişinin kalıp kalmadığını kontrol etti. Çalışma sonunda başka birinin olmadığı anlaşıldı. Orhan Avcı'nın cansız bedeni morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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TIR şarampolden yuvarlandı, profillerin altında kalan şoför öldüTIR şarampolden yuvarlandı, profillerin altında kalan şoför öldüTIR şarampolden yuvarlandı, profillerin altında kalan şoför öldüTIR şarampolden yuvarlandı, profillerin altında kalan şoför öldü

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