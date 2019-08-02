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TIR şarampole devrildi, sürücü şaha kalkan kupada mahsur kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2019 12:19 | Son Güncelleme

ISPARTA'da, şarampole devrilen TIR'ın şaha kalkan kupasında mahsur kalan sürücü Ekrem Bozdağ, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

TIR şarampole devrildi, sürücü şaha kalkan kupada mahsur kaldı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA'da, şarampole devrilen TIR'ın şaha kalkan kupasında mahsur kalan sürücü Ekrem Bozdağ, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kaza, saat 09.30 sıralarında Isparta- Baladız mevkiinde meydana geldi. Ekrem Bozdağ'ın kullandığı 34 BH 6532 plakalı saman yüklü TIR, şarampole devrildi. Dorsesi yan yatan TIR'ın kupa kısmı şaha kalktı. Sürücü Bozdağ ise mahsur kaldı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, mahsur kalan sürücüyü merdiven aracı yardımıyla bulunduğu yerden alarak kurtardı. Yara almadan kurtulan Ekrem Bozdağ, ambulansta muayene edildi.
Kaza sonra sonrasında çevreye dağılan saman torbaları toplanırken, polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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TIR şarampole devrildi, sürücü şaha kalkan kupada mahsur kaldıTIR şarampole devrildi, sürücü şaha kalkan kupada mahsur kaldıTIR şarampole devrildi, sürücü şaha kalkan kupada mahsur kaldı

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