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Tır, sıkıştırdığı otomobili metrelerce sürükledi

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2019 12:38 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada facianın eşiğinden dönüldü.

Tır, sıkıştırdığı otomobili metrelerce sürükledi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada facianın eşiğinden dönüldü. Önündeki aracı sollayan tır sürücüsü, arkasından gelen otomobili fark etmeyince metrelerce sürükleyerek bariyerlere sıkıştırdı. Kazada tek teselli kimsenin burnunun kanamaması oldu.
Alınan bilgiye göre kaza, Bursa-Ankara yolu üzerinde meydana geldi. Ankara istikametinden Bursa’ya doğru seyir halinde olan Mehmet Ö. idaresindeki 33 CUN 47 plakalı tırın sürücüsü, iddiaya göre önündeki aracı aninden sollarken arkasından gelen İbrahim Ü. yönetimindeki 16 KIR 55 plakalı otomobili fark etmedi. Tır sürücüsü, otomobili metrelerce sürükledikten sonra bariyerlere çarpmasına sebep oldu. Facianın eşiğinden dönülen kazada otomobil sürücü kazayı yara almadan atlattı. Sağ tarafında büyük maddi hasar meydana gelen kazada tek teselli kimsenin yaralanmaması oldu. Kısa süreliğine kapanan yol, ekiplerin müdahalesiyle tekrar trafiğe açıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

Tır, sıkıştırdığı otomobili metrelerce sürükledi

Tır, sıkıştırdığı otomobili metrelerce sürükledi

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