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Tır şoförlerinden sınırda iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 20:47 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Silopi ilçesi yakınlarında bulunan Habur Sınır Kapısı'ndan Irak'a yük taşıyan, geçiş işlemleri iftar saatine denk gelen tır şoförleri, hazırladıkları kumanyalarla oruç açtı

Şırnak’ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'ndan Irak'a yük taşıyan, ramazanda da zorlu mesaileri devam eden tır şoförleri, araçlarının yanında hazırladıkları yemeklerle toplu iftar yaptı.

Farklı illerden yükledikleri ürünlerin Irak'a naklini gerçekleştiren tır şoförleri sınır kapısındaki geçiş işlemleri için zaman zaman sıra bekliyor.

İftar saatinde nerede olacaklarını bilmeden yola koyulan şoförler, tırlarında iftar için de malzeme bulunduruyor.

Ramazanı ailelerinden kilometrelerce uzaklıkta geçiren tır şoförleri, sınır kapısından geçiş işlemleri iftar saatine denk gelince, oruç açmak için hazırlık yapıyor.

Geçiş sırası bekleyen sürücüler, ezanın okunmasıyla hazırladıkları yemeklerle oruçlarını açtı.

Şoförler yemeğin ardından demledikleri çaydan içerek günün yorgunluğunu attı.

Tır şoförlerinden Metin Şimdi, ramazanda ailesinden uzakta çalışmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Sürekli yolda oldukları için erzaklarını yanlarında taşıdıklarını belirten Şimdi, "Yola çıkmadan önce yemek dolaplarını hazırlıyoruz. İftar saati yaklaştığında ise kendi yemeğimizi hazırlıyoruz ve hep beraber iftarlar yapıyoruz." dedi.

Turan Polat da zor şartlarda ramazan mesaisini sürdürdüklerini kaydetti.

Evinin geçimini sağlamak için çalışmak zorunda olduğunu dile getiren Polat, şu ifadeleri kullandı:

"İftarda nerede olacağımızı bilmediğimiz için yola hazırlıklı çıkıyoruz. Tırdaki yemek sandıklarını gıda maddeleriyle dolduruyoruz. İftar saatinde nerede olursak orada orucumuzu açıyoruz."

Şanlıurfa'dan yüklediği ürünleri Irak'a götürmek için yola çıktığını anlatan Abdulkadir Kemikçi de oruç olmasına rağmen mesaisini sürdürdüğünü aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
Habur iftar Ramazan şoför

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