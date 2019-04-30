Tır şoförlerine düzensiz göçmen uyarısı

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Broşürde, bu gibi durumlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunulan şoförlerin, aksi halde göçmen kaçakçılığı suçundan haklarında işlem yapıldığı, hatta tutuklandığı belirtildi.

Düzensiz göçmenler, söz konusu araçların brandalarını ek yerlerinden keserek, halatlarını kopararak veya mühürlerini kırarak dorseye girebildikleri gibi dorselerin altına ya da üstüne de saklanıyor.

Tır ve kamyon şoförlerine dağıtılan broşürlerdeki bilgilere göre, yasa dışı yollardan sınırı geçmek isteyen düzensiz göçmenler, organizatörlerin de yönlendirmesiyle park veya gümrük alanlarında bekleyen tır ve kamyonları kullanıyor.

Ağır tonajlı araçlarla ulusal veya uluslararası yük taşımacılığı yapan sürücülerin göçmen kaçakçılığına karşı bilinçlendirilmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı tarafından broşür hazırlandı.

Şoförlerin, böyle bir cezayla karşı karşıya kalmamak için park veya gümrük alanlarında hareket etmeden önce dorselerin alt ve üstünü, brandaları, halatları ve mühürleri kontrol etmelerinin önemli olduğu vurgulandı.

Türk Ceza Kanunu'nun 79. maddesi uyarınca, doğrudan veya dolaylı maddi menfaat elde etmek amacıyla bir kişinin yasa dışı yollardan sınırı geçmesine veya ülkede kalmasına imkan sağlayan kişi hakkında 3 yıldan 8 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezası uygulanıyor. Suç teşebbüste kalmış olsa dahi tamamlanmış gibi hüküm veriliyor.

