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Tır şoförlerine düzensiz göçmen uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 11:06 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından göçmen kaçakçığılının karşı bilinçlendirme çalışmaları kapsamında hazırlanan broşürde, ağır tonajlı araçlarla ulusal veya uluslararası yük taşımacılığı yapan sürücüler, göçmen kaçakçılığına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı - Tır ile kamyon sürücülerine dağıtımı başlanan broşürlerde, yasa dışı yollardan sınırı geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin araçların brandalarını ek yerlerinden keserek, halatlarını kopararak veya mühürlerini kırarak dorseye girebildikleri gibi dorselerin altına ya da üstüne de saklanarak sınırı geçebildikleri hatırlatıldı - Broşürde, durumdan haberi olmayan sürücülerin, yakalanmaları halinde göçmen kaçakçılığı suçundan 8 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanabilecekleri belirtildi

ORHAN ONUR GEMİCİ/SERTAÇ BULUR - Emniyet Genel Müdürlüğü, tır ve kamyon şoförlerini göçmen kaçakçılığı suçuna karışmamaları konusunda uyardı.

Ağır tonajlı araçlarla ulusal veya uluslararası yük taşımacılığı yapan sürücülerin göçmen kaçakçılığına karşı bilinçlendirilmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı tarafından broşür hazırlandı.

Tır ve kamyon şoförlerine dağıtılan broşürlerdeki bilgilere göre, yasa dışı yollardan sınırı geçmek isteyen düzensiz göçmenler, organizatörlerin de yönlendirmesiyle park veya gümrük alanlarında bekleyen tır ve kamyonları kullanıyor.

Düzensiz göçmenler, söz konusu araçların brandalarını ek yerlerinden keserek, halatlarını kopararak veya mühürlerini kırarak dorseye girebildikleri gibi dorselerin altına ya da üstüne de saklanıyor.

Farketmediği düzensiz göçmenin yasa dışı yollardan sınırı geçmesini sağlayan sürücü, istemeden göçmen kaçakçılığı suçuna ortak oluyor.

Broşürde, bu gibi durumlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunulan şoförlerin, aksi halde göçmen kaçakçılığı suçundan haklarında işlem yapıldığı, hatta tutuklandığı belirtildi.

Şoförlerin, böyle bir cezayla karşı karşıya kalmamak için park veya gümrük alanlarında hareket etmeden önce dorselerin alt ve üstünü, brandaları, halatları ve mühürleri kontrol etmelerinin önemli olduğu vurgulandı.

Türk Ceza Kanunu'nun 79. maddesi uyarınca, doğrudan veya dolaylı maddi menfaat elde etmek amacıyla bir kişinin yasa dışı yollardan sınırı geçmesine veya ülkede kalmasına imkan sağlayan kişi hakkında 3 yıldan 8 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezası uygulanıyor. Suç teşebbüste kalmış olsa dahi tamamlanmış gibi hüküm veriliyor.

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