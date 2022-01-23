TIR Şoförü Açığı Kapatılamıyor

Corona virüsü salgını ABD’de birçok diğer zorluğun yanı sıra tedarik zinciri aksaklıklarına ve kamyon şoförü sıkıntısına neden oldu. Ülkedeki TIR şoförü sıkıntısı hala çözülebilmiş değil.

"Kamyon şoförleri aranıyor. Esnek saatler. Yüksek Maaş"

ABD’de bu tür iş ilanları her geçen gün daha sık görülüyor. ABD Kamyoncular Birliği’ne göre ülkede üretilen malların yüzde 70’i kamyonlarla bir yerden diğerine taşınıyor.

Yerel kamyon şoförleri derneklerine göre şu an sektörde yaklaşık 80 bin kamyon şoförü açığı var.

Yaklaşık 16 yıldan uzun süredir bir kamyon şirketinin lojistik işlerini yürüten Yuri Shalak pandeminin işleri çok zorlaştırdığını söylüyor.

Shalak, “ABD’de kamyon şoförlerinin yaş ortalaması 47. 60 yaşın üstündekiler emekli oluyor. Genç sürücüler de sektöre çok fazla girmiyor” diyor.

Chicago'da bir nakliye şirketi sahibi olan Shalak yaklaşık 150 şoför ve kamyon sahibini çalıştırıyor. Shalak son iki yılda, çevrimiçi alışveriş yapan Amerikalılar’ın sayısı arttığı için lojistik iş yükünde de bir artış olduğunu söylüyor. Ancak kamyon taşımacılığı sektörü, değişen dünyaya uyum sağlayacak kadar değişmedi.

MIT Taşımacılık ve Lojistik Merkezi’nden David Correll, “Kamyon sürücülerimizi alım ve teslimat işlerine göre ayarlıyoruz ama zamanlama gibi sorunlardan dolayı sürekli yüzde 40 gibi bir oranda yetersiz kullanıyoruz” diyor.

Bir kamyon sürücüsünün günü kesin kurallara bağlı. Sürücülerin günde 11 saatten fazla araç kullanması yasak. Araçlarını hızlı şekilde yüklemeleri ya da boşaltmaları gerekir aksi halde o gün iş kaçırırlar.

Pennsylvania Üniversitesi’nden Steve Viscelli, “Çok fazla hayal kırıklığı ve saygı görmedikleri hissi var. Şöförler sık sık itibar görmediklerinden şikayet ediyor” diyor.

ABD’de kamyon şoförleri ortalama olarak saatte 25 dolar gibi kabul edilebilir bir maaş alıyor. Bu nedenle çok kişinin bu işi tercih etmesi sürpriz olmuyor. Ancak birçoğu işte kalmıyor.

Shalak, “ABD’de istatistikler kamyon şirketlerinin sürücü ekiplerinin her yıl yenileneceğini gösteriyor. Bu da Ocak ayında katılan sürücülerin bir yıl sonra burada olmayacağına işaret ediyor. O yüzden bu şirketlerin sahipleri çalışanlarını ellerinde tutmak için çok çabalamalı” ifadelerini kullanıyor.

Biden yönetimi kamyon sürücüsü sıkıntısını azaltmak için çok sayıda şoför eğitim programı açıyor. Bu programların bazıları eski askeri personeli hedef alıyor. Ancak uzmanlar insanları sektöre motive etmenin gittikçe zorlaştığını söylüyor.

Durum serbest çalışan kamyon şoförleri için ise farklı. Dmytro Hnatyuk 13 yıldan uzun süredir kamyon şoförlüğü yapıyor.

Hnatyuk, “Ben serbest çalışıyorum. Kendi kamyonumu kullanıyorum. Benim için durum şu an geçen yıllara kıyasla oldukça iyi. Geçtiğimiz yıl son 10 yılın en yüksek nakliye oranlarını gördüm” diyor.

Hnatyuk zorluklara rağmen işinde mutlu olduğunu söylüyor.

Hnatyuk, “Maaşlarımız Amerika ortalamasından yaklaşık iki üç kat yüksek” diyor.

Uzmanlar araba ve kamyon üretiminde gerekli mikroçiplerde yaşanan tedarik sıkıntısının gelecek birkaç yılda da ortadan kalkmayacağı görüşünde. Bu yüzden yakın gelecekte nakliye maliyetleri, ürünlerin fiyatlarıyla birlikte artacak gibi görünüyor.

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