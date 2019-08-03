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TIR şoförü, aracına yuva yapan kumrular için Avrupa seferini iptal etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 18:30 | Son Güncelleme

HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde Avrupa’ya yük götürmek için hazırlık yapan TIR şoförü Abdurrahman Kocaman (39), aracında yuva yapan kumruları görünce seferini iptal etti.

TIR şoförü, aracına yuva yapan kumrular için Avrupa seferini iptal etti

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde Avrupa’ya yük götürmek için hazırlık yapan TIR şoförü Abdurrahman Kocaman (39), aracında yuva yapan kumruları görünce seferini iptal etti.
Reyhanlı'da uluslararası nakliyecilik yapan, 20 gün önce vize işlemi başlatan TIR şoförü Abdurrahman Kocaman, Avrupa’ya gitmek için hazırlık yaparken, aracının çekici bölümüne yuva yapan kumruları fark etti. Kocaman, yuvada yatan kumru yavrularını tehlikeye atmamak için seferini iptal etti. Yavruların büyümesini bekleyeceğini söyleyen Kocaman, insanlık görevini yerine getirdiğini ve hayvanların da yaşam hakkına saygı duyulması gerektiğini belirtti. Kocaman, "Avrupa seferimi iptal ettim. Yavru kumruların anne ve babası bu çevrede uçuyor. Yavrular henüz küçük, uçamıyorlar. Eğer sefere çıkarsam ölebilirler. Vicdan sahibi herkesin yapması gerekeni yaptım. Her canlının yaşama hakkı var ben de buna saygı göstererek uçup gittikleri güne kadar seferimi iptal ettim" dedi.

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TIR şoförü, aracına yuva yapan kumrular için Avrupa seferini iptal ettiTIR şoförü, aracına yuva yapan kumrular için Avrupa seferini iptal ettiTIR şoförü, aracına yuva yapan kumrular için Avrupa seferini iptal ettiTIR şoförü, aracına yuva yapan kumrular için Avrupa seferini iptal etti

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