Tır şoförü canını son anda alevlerden kurtardı

Bilecik’te silobas diye tabir edilen ve genellikle toz çimento ile tahıl ürünlerinin taşındığı tırın sürücü kabininde çıkan yangında şoför alevlerin arasından canını son anda kurtardı.

Olay, Bilecik-Osmaneli karayolu Bayırköy beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bilecik’ten Osmaneli ilçesine seyir halinde olan Rauf Kars yönetimindeki 41 ND 636 plakalı silobasın sürücü kabini kısmında Bayırköy’e geldiği esnada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Şoför yangını görünce hemen aracını emniyet şeridine park ederek, sürücü kabininden çıkıp alevlere müdahale etmeye çalıştı. Ardından çevreden geçenlerin haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale sonucu yangın söndürüldü. Yangından dolayı D-650 Bilecik-Sakarya karayolunda trafik akışı tek şeritten kontrollü şekilde sağlanırken, yanan araç kurtarıcı marifetiyle olay yerinden çekildi.

Silobas dorse (treyler) isimli yüksek tonajlı tırlar toz çimento, un, tahıl malzemeleri, kalsit, silis kumu ve benzeri ürünleri taşıma amaçlı kullanılıyor.

