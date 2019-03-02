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TIR şoförü kan davası kurbanı olmuş

YAŞAM HABERLERİ  | 02.03.2019 15:54 | Son Güncelleme

MARDİN'de 3 ay önce silahlı saldırıyla öldürülen TIR şoförü Mehmet Özdemir'in(43), kan davasına kurban gittiği ortaya çıktı. 580 saatlik kamera görüntüsünü izleyip, olayda kullanılan motosikletin izini süren polis, 9 şüphelinin kimliklerini belirleyip, yakaladı.

Nezir GÜNEŞ/MARDİN,(DHA)- MARDİN'de 3 ay önce silahlı saldırıyla öldürülen TIR şoförü Mehmet Özdemir'in(43), kan davasına kurban gittiği ortaya çıktı. 580 saatlik kamera görüntüsünü izleyip, olayda kullanılan motosikletin izini süren polis, 9 şüphelinin kimliklerini belirleyip, yakaladı. İstanbu ve Mardin'de düzenlenen baskınlarla gözaltına alınan şüphelilerin, TIR şoförünü, 2017 yılında bir kız kaçırma olayının ardından yaşanan cinayetin intikamını almak için öldürdüğü belirlendi.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde geçen 11 Aralık günü Mehmet Özdemir, sürücüsü olduğu TIR'ın dorsesindeki brandayı düzelttiği sırada kimliği belirsiz, motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Özdemir hayatını kaybederken, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Polis ekipleri, 580 saatlik güvenlik kamerası kaydı ile Mardin ve İstanbul arasındaki yol güzergahında bulunan 15 kente ait araç geçiş kayıtlarını inceledi. Polis, ayrıca saldırıda kullanılan ve markası belirlenen motosikleti tespit etmek için Türkiye genelindeki tescilli 2016 ve 2018 model tüm motosikletleri araştırdı. 3 aylık çalışma sonunda da, cinayetin, kan davası nedeniyle işlendiğini ortaya çıkardı.
Mehmet Özdemir'in 18 Temmuz 2017 tarihinde, İstanbul'da bir kız kaçırma olayının ardından yaşanan ve İ.Ö.'nün öldüğü, H.Ö.'nün de ağır yaralandığı saldırının intikamını almak için öldürüldüğü belirlendi. Polis kimliklerini tespit ettiği zanlılara yönelik Mardin ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon yaptı.
Saldırıyı gerçekleştirdikleri değerlendirilen H.T. ve A.K. ile olayda keşif ve gözetleme görevlerini üstlenip, azmettirme suçunu işleyen H.Ö., A.Ö., N.Ö., K.Ö., Z.Ö., S.Ö. ve V.Ö. adreslerinde yakalandı. H.T.'nin evinde yapılan aramada tabanca, şarjör, ruhsatsız av tüfeği ve 35 fişek ele geçirildi. Mardin Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler, ifade işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı. Savcılık tarafından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen 9 şüpheliden 8'i tutuklanırken, V.Ö. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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