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Tır şoförü, kar yağışında aç kalan tilkiyi bisküvi ile besledi

30.03.2021 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu-Cide Karayolunda taşımacılık yapan tır şoförü, kar yağışı sebebiyle yiyecek bulamayan tilkiyi aracında bulunan bisküvi ile besledi.Tır şoförü Ayhan Işık, Kastamonu-Cide Karayolu üzerinde kar yağışıyla birlikte oluşan olumsuz hava koşullarında yol kenarında aç ve bitkin halde olan tilkiyi gördü.

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Kastamonu-Cide Karayolunda taşımacılık yapan tır şoförü, kar yağışı sebebiyle yiyecek bulamayan tilkiyi aracında bulunan bisküvi ile besledi.
Tır şoförü Ayhan Işık, Kastamonu-Cide Karayolu üzerinde kar yağışıyla birlikte oluşan olumsuz hava koşullarında yol kenarında aç ve bitkin halde olan tilkiyi gördü. Aracını durdurarak tilkiye seslenen Ayhan Işık, yanına kadar gelen tilkiyi aracında bulunan bisküvi ile besledi. Tilki, kendisine ikram edilen bisküvileri yedikten sonra ormanlık alanda gözden kayboldu.

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