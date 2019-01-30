TIR şoförü mazot çalarken yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde bir kamyondan mazot çaldığı sırada yakalanan TIR şoförü gözaltına alındı.
İddiaya göre, tırıyla İstanbul’dan İzmir’e doğru giden M.O. isimli şoför, tırını Ayvacık ilçesi girişinde boş bir alana park etti. Daha sonra Ayvacık Fatih Mahallesi’nde bulunan sanayiden Volkan Soner’e ait 17 PH 919 plakalı kamyondan elinden bidon ve hortumla mazot çekmeye başladı. Bu sırada polis ekiplerinin devriye görevi sırasında olayı fark etmesi üzerine M.O yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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