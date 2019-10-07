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TIR şoförü otomobilin altında böyle kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.10.2019 10:19 | Son Güncelleme

Bursa’nın Gemlik ilçesinde TIR şoförü kendisini almaya gelen TIR’a binmek isterken bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

TIR şoförü otomobilin altında böyle kaldı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde TIR şoförü kendisini almaya gelen TIR’a binmek isterken bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza anları ise kameraya yansıdı.
Alınan bilgiye göre, kaza Gemlik Engürücük Mahallesi Kurşunlu yol girişinde sabah saatlerinde meydana geldi. TIR şoförü olduğu öğrenilen Yaşar A. kendisini almaya gelen başka bir TIR’a binmek için karşıdan karşıya geçmek istediği sırada karşı yönden gelen otomobilin altında kaldı. Yaralanan Yaşar A.’ya ilk müdahalesi kazaya karışan otomobilin sürücüsü tarafından yapıldı. Yaşar A. olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından hastane kaldırılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

TIR şoförü otomobilin altında böyle kaldı

TIR şoförü otomobilin altında böyle kaldı

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