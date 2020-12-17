HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tır şoförü polise rüşvet vermeye kalkınca gözaltına alındı

Tır şoförü polise rüşvet vermeye kalkınca gözaltına alındı

17.12.2020 08:57 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa-Ankara yolunda denetim yapan bölge trafik ekipleri, kendilerine rüşvet vermeye kalan sürücü hakkında işlem yaptılar.

Bursa-Ankara yolunda denetim yapan bölge trafik ekipleri, kendilerine rüşvet vermeye kalan sürücü hakkında işlem yaptılar. Sürücünün kış lastiği takmadığı için polislere para vermeye kalktığı öğrenildi. Hakkında işlem yapılan Tır sürücü olay yerine gelen jandarma ekiplerine teslim edildi.
Bursa-Ankara yolunda denetim yapan ekipler 33 plakalı bir Tırı durdurdu. Ekipler sürücü İ.Y’den evraklarını istedi. İddiaya göre sürücü polislere evrak yerine cebinden 100 TL para çıkarıp uzattı. Polisler şahıstan tekrar evrakları istedi, ancak sürücü bir kez daha cebinden çıkardığı 100 TL parayı uzattı. O anlarla ilgili ekipler tutanak tuttu. Sürücünün takoğraf sorunu olduğu ve kış lastiği takmadığından dolayı polisler rüşvet vermeye çalıştığı belirlendi. Polis ekipleri şahıs hakkında işlem yaparken, olay yerine jandarma ekipleri çağrıldı. Sürücü polislere rüşvet vermekten dolayı gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Burası Antalya! Yarı çıplak soyunup ortalığı birbirine kattı Burası Antalya! Yarı çıplak soyunup ortalığı birbirine kattı
Binlerce bekçi alımı yapılacak!Binlerce bekçi alımı yapılacak!
Emekli polislere ikramiye zammı müjdesi!Emekli polislere ikramiye zammı müjdesi!

En Çok Okunan Haberler

Türk profesörden çarpıcı açıklama: Koronanın tedavisi bulundu

Türk profesörden çarpıcı açıklama: Koronanın tedavisi bulundu

Hemşireye verilen ceza tepki çekti! Soruşturma başlatıldı

Hemşireye verilen ceza tepki çekti! Soruşturma başlatıldı

Fed faiz kararını açıkladı

Fed faiz kararını açıkladı

Sadakatsiz'de Asya'ya şok saldırı! 'Volkan Bey size...'

Sadakatsiz'de Asya'ya şok saldırı! 'Volkan Bey size...'

Kritik toplantı sonrası flaş açıklama! Müjdeli haberi verdi

Kritik toplantı sonrası flaş açıklama! Müjdeli haberi verdi

Koronavirüs bir aileyi yok etti! 5 gün içinde 4'üncü ölüm

Koronavirüs bir aileyi yok etti! 5 gün içinde 4'üncü ölüm

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

İçişleri Bakanlığı'ndan 'yılbaşı' genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 'yılbaşı' genelgesi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Moderna'nın aşısından da iyi haber geldi!

Moderna'nın aşısından da iyi haber geldi!

Dikkat çeken sözler: Kadir Şeker'den 20 kat daha masum

Dikkat çeken sözler: Kadir Şeker'den 20 kat daha masum

Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji tarih verdi

Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji tarih verdi

Diğer Haberler

Elektrik kesintisi listesi 17 Aralık İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

17 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!

Çin aşısında gönüllüsü Prof. Dr. Demirer: Kendi antikoruma baktırdım, oldukça yüksek çıktı

Aşı gönüllüsü profesör, 'kendim baktırdım' diyerek açıkladı

Kritik çekirge uyarısı: Önlem alınmazsa yumurtadakiler 2021'de istilaya neden olur

Kritik 'çekirge' uyarısı: Önlem alınmazsa istila olur

Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (17 Aralık İstanbul'da hava durumu)

Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı!

Sayısal Loto sonuçları 16 Aralık 2020 belli oldu! Sayısal Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? 16 Aralık Sayısal Loto sonuçları

Çekiliş sonuçları belli oldu!

Engelli memur alımları 2021... Kamuya engelli memur alımları ne zaman? Bakan açıkladı, işte engelli memur başvuru tarihleri!

Engelli memur alımları başlıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.