HABER

Tır şoförü, tartıştığı otomobil sürücüsünün üzerine direksiyon kırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2019 00:05 | Son Güncelleme

İzmir’in Aliağa ilçesinde tır şoförü, yol verme yüzünden tartıştığı otomobil sürücüsünün üzerine aracını sürdükten sonra durmadan yoluna devam etti.

İzmir’in Aliağa ilçesinde tır şoförü, yol verme yüzünden tartıştığı otomobil sürücüsünün üzerine aracını sürdükten sonra durmadan yoluna devam etti. O onlar seyir halindeki bir otomobil sürücüsü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, bugün akşam saatlerinde Menemen yolu üzerinde yaşandı. İddiaya göre, otomobil sürücüsü ile tır şoförü yol verme yüzünden tartıştı. Bunun üzerine otomobilinden inen şoför, sürücü koltuğunda oturan ve kendisiyle pencereden konuşan tır şoförüyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle tır şoförü, aracını hareket ettirerek, kendisiyle tartışan otomobil şoförünün üzerine manevra yaptı. Otomobil sürücüsü kenara çekilirken, tır ise durmadan yoluna devam etti. Yaşanan olay ise seyir halindeki bir otomobil sürücüsü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

PARTNERİşte Haziran 2019 en güçlü Android telefonlarıİşte Haziran 2019 en güçlü Android telefonları
'Hacca gideceğim, altınlarınızı verin okutayım' deyip dolandıran kişi yakalandı'Hacca gideceğim, altınlarınızı verin okutayım' deyip dolandıran kişi yakalandı
Motosikleti gasbeden 18 yaşındaki şüphelinin 51 suç kaydı çıktıMotosikleti gasbeden 18 yaşındaki şüphelinin 51 suç kaydı çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kuruyemişçide çalışan işçi 13 ay boyunca kasadan para çalmış

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

6 aydır kabusu yaşıyorlar

6 aydır kabusu yaşıyorlar

Rizeli balıkçının martı ve yunus balığı ile sohbeti izleyenleri güldürdü

Her gün denizde onu takip ediyorlar

Metrobüs durağı karıştı! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

Metrobüs durağı karıştı! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

Kopan parmağını eline alıp kahvehaneye gitti

Kopan parmağını eline alıp kahvehaneye gitti

Bursa'daki tabure cinayetine 36 yıl hapis

Bursa'daki tabure cinayetine 36 yıl hapis

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.