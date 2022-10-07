HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. TIR şoförü tartıştığı sürücüye dehşeti yaşattı! Korku dolu anlar kamerada

TIR şoförü tartıştığı sürücüye dehşeti yaşattı! Korku dolu anlar kamerada

07.10.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Maltepe'de görenleri dehşete düşüren bir olay yaşandı. D-100 karayolu üzerinde seyreden TIR şoförü, trafikte tartıştığı sürücüye hayatının şokunu yaşattı. İş makinesi taşıyan TIR şoförü, tartıştığı sürücünün önünü kesip aracından inerek küfür ve hakaretler etti. Daha sonra TIR'a binen şoför, geri geri gelerek otomobili ezmeye çalıştı. Otomobildekiler büyük korku yaşarken o anlar saniye saniye kameralara yansıdı. İşte olayın detayları...

TIR şoförü tartıştığı sürücüye dehşeti yaşattı! Korku dolu anlar kamerada

Dehşete düşüren olay geçen salı günü saat 17.00 sıralarında D-100 karayolu Altıntepe mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İddialara göre sürücü Erdem Kuz, annesiyle birlikte trafikte seyir halindeyken kendisini sıkıştırdığı iddia eden TIR şoförüne korna basarak uyarmak istedi.

25b04e726ad78b6063645c41c7ff7412

Bunun üzerine TIR şoförü ile otomobil sürücüsü Erdem Kuz arasında gerginlik yaşandı. TIR şoförü, otomobilin önünü keserek küfür ve hakaretler etmeye başladı.

442f939d6e7b47d30963d3fe897ed4ba

GERİ GERİ GELİP ÇARPTI

TIR şoförü tekrar aracına binip, geri geri gelerek içinde iki kişinin bulunduğu otomobili ezmeye çalıştı. Otomobildekiler büyük korku yaşarken, TIR şoförü olay yerinden ayrıldı.

c143f2e94e22996f8be06bdf63cb6960

Cep telefonu ile görüntülendiğini anlayan şoförün, TIR'ın plakasını söktüğü görüldü. Sürücü Erdem Kuz'un kendisine küfür ve hakaretler ederek ezmeye çalışan TIR şoföründen şikayetçi olduğu öğrenildi.

5a76725e1384a234de6100b4e23c2cac

Yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

c5bcfa62a58ef366d14bb5eac4cad474

DHA

Metrobüste kavga! Birbirlerine girdiler, sebebi 'pes' dedirttiMetrobüste kavga! Birbirlerine girdiler, sebebi 'pes' dedirtti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Meteoroloji uyardı! 19 il için sarı alarm, aralarında İstanbul da varMeteoroloji uyardı! 19 il için sarı alarm, aralarında İstanbul da var
OPEC+ grubunun petrol kararı sonrası ABD'den flaş hamle! Askerleri çekmek için tasarı sundularOPEC+ grubunun petrol kararı sonrası ABD'den flaş hamle! Askerleri çekmek için tasarı sundular
Bunu yemekten vazgeçin! Sakat bırakabilir hatta öldürebilir!Bunu yemekten vazgeçin! Sakat bırakabilir hatta öldürebilir!
Anahtar Kelimeler:
Maltepe Tır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Memura promosyon müjdesi! Ek zam...

Memura promosyon müjdesi! Ek zam...

Fenerbahçe taraftarından Yunan medyasına tokat!

Fenerbahçe taraftarından Yunan medyasına tokat!

'En güvendiğimiz banka' diyerek isyan etti! Yıllardır biriktirip kasalarına altın koydular...

'En güvendiğimiz banka' diyerek isyan etti! Yıllardır biriktirip kasalarına altın koydular...

Bunu yemekten vazgeçin! Sakat bırakabilir hatta öldürebilir!

Bunu yemekten vazgeçin! Sakat bırakabilir hatta öldürebilir!

Çok konuşulacak sözler! O açıklamaların ardından "Tüm dünya liderleri dikkat etmeli" dedi ve ekledi: Bir dünya savaşı başlatma çağrısı

Çok konuşulacak sözler! O açıklamaların ardından "Tüm dünya liderleri dikkat etmeli" dedi ve ekledi: Bir dünya savaşı başlatma çağrısı

İğrenç olay! Her gece kız öğrenci yurdunun önüne gelip...

İğrenç olay! Her gece kız öğrenci yurdunun önüne gelip...

İlginizi Çekebilir

Bunu yemekten vazgeçin! Sakat bırakabilir hatta öldürebilir!

Bunu yemekten vazgeçin! Sakat bırakabilir hatta öldürebilir!

Doktor yüzü görmek istemiyorsanız hafta bir tüketin

Doktor yüzü görmek istemiyorsanız hafta bir tüketin

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

11 yıldır tsunamide kaybettiği eşini bulmak için dalış yapıyor!

11 yıldır tsunamide kaybettiği eşini bulmak için dalış yapıyor!

Görünce geri çevirmeyin; hemen suyunu için! İlaç gibi tarif

Görünce geri çevirmeyin; hemen suyunu için! İlaç gibi tarif

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.