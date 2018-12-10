TIR şoförüne kopya ehliyet şoku

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde TIR şoförlüğü yapan Recep Onay (34), ehliyetinin kopyalandığını öğrendi. Onay, kopyasını kullanan kişiyi bulduktan sonra, mağduriyetinin çözülmesi için yetkililerden yardım istedi.

İnegöl ilçesinde TIR şoförü olarak çalışan Recep Onay’ın ehliyeti, iddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kopyalandı. Yurt içi ve yurt dışındaki birçok şehre nakliye yapan şirkette çalışan Recep Onay, polis kontrolünde ceza puanının dolması nedeniyle ehliyetine el konulduğunu öğrendi. Bunun üzerine emniyete başvurararak ehliyetini yeniledi. Recep Onay ikinci şoku ise Azerbaycan’a giderken Erzurum’da kontrol noktasında yaşadı. Polis tarafından durdurulan Recep Onay, alkollü araç kullandığı için İzmir’de ehliyetine el konulduğunu öğrendi. Durumu polislere anlatan ve ehliyetini yenilettiğini söyleyen Onay, ehliyetine yeniden el konulmasına engel olamadı.

DEDEKTİF GİBİ İZ SÜRDÜ

Bunun üzerine ehliyetini kopyalayarak kullanan kişinin kim olduğunu araştıran Recep Onay, İsmail Akduman'a ulaştı. Recep Onay, İsmail Akduman ile yaptığı görüşmede Akduman’ın ehliyetini kullandığını itiraf ettiğini ve ehliyeti 500 lira karşılığında İstanbul Orhanlı Kamyoncular Garajı’ndan aldığını iddia ettiğini söyledi. Savcılığa suç duyurusunda bulunan, emniyete dilekçe veren Recep Onay, günler geçmesine rağmen mağduriyetinin çözülmediğini söyleyerek, yetkililerden yardım istedi.

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