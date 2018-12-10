HABER

TIR şoförüne kopya ehliyet şoku

YAŞAM HABERLERİ  | 10.12.2018 16:56 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde TIR şoförlüğü yapan Recep Onay (34), ehliyetinin kopyalandığını öğrendi.

TIR şoförüne kopya ehliyet şoku

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde TIR şoförlüğü yapan Recep Onay (34), ehliyetinin kopyalandığını öğrendi. Onay, kopyasını kullanan kişiyi bulduktan sonra, mağduriyetinin çözülmesi için yetkililerden yardım istedi.
İnegöl ilçesinde TIR şoförü olarak çalışan Recep Onay’ın ehliyeti, iddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kopyalandı. Yurt içi ve yurt dışındaki birçok şehre nakliye yapan şirkette çalışan Recep Onay, polis kontrolünde ceza puanının dolması nedeniyle ehliyetine el konulduğunu öğrendi. Bunun üzerine emniyete başvurararak ehliyetini yeniledi. Recep Onay ikinci şoku ise Azerbaycan’a giderken Erzurum’da kontrol noktasında yaşadı. Polis tarafından durdurulan Recep Onay, alkollü araç kullandığı için İzmir’de ehliyetine el konulduğunu öğrendi. Durumu polislere anlatan ve ehliyetini yenilettiğini söyleyen Onay, ehliyetine yeniden el konulmasına engel olamadı.
DEDEKTİF GİBİ İZ SÜRDÜ
Bunun üzerine ehliyetini kopyalayarak kullanan kişinin kim olduğunu araştıran Recep Onay, İsmail Akduman'a ulaştı. Recep Onay, İsmail Akduman ile yaptığı görüşmede Akduman’ın ehliyetini kullandığını itiraf ettiğini ve ehliyeti 500 lira karşılığında İstanbul Orhanlı Kamyoncular Garajı’ndan aldığını iddia ettiğini söyledi. Savcılığa suç duyurusunda bulunan, emniyete dilekçe veren Recep Onay, günler geçmesine rağmen mağduriyetinin çözülmediğini söyleyerek, yetkililerden yardım istedi.

FOTOĞRAFLI

TIR şoförüne kopya ehliyet şoku

iPhone kullananlar dikkat! Bomba özellik güncellemeyle geldiiPhone kullananlar dikkat! Bomba özellik güncellemeyle geldi
Mahkeme başkanı, ölümlü kazada verilen 'iyi hal' indirimli karara şerh koyduMahkeme başkanı, ölümlü kazada verilen 'iyi hal' indirimli karara şerh koydu
Maket polis aracını gerçek sanıp, kamyonetiyle 1 saat beklediMaket polis aracını gerçek sanıp, kamyonetiyle 1 saat bekledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ali Koç'un otobüs cezası sosyal medyayı salladı

Ali Koç'un otobüs cezası sosyal medyayı salladı

Meteoroloji'den 10 Aralık hava durumu uyarısı! Marmara'da yağış ve fırtınaya dikkat

Meteoroloji'den 10 Aralık hava durumu uyarısı! Marmara'da yağış ve fırtınaya dikkat

CHP ve İYİ Parti'den Ankara zirvesi: Adayımız Mansur Yavaş olacak

CHP ve İYİ Parti'den Ankara zirvesi: Adayımız Mansur Yavaş olacak

Ünlü tarihçi Talha Uğurluer'e FETÖ gözaltısı

Ünlü tarihçi Talha Uğurluer'e FETÖ gözaltısı

45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde Ali İhsan Varol'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme!

45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde Ali İhsan Varol'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme!

Abdullah Gül için çok sert sözler: Siz kimsiniz? Kimden ne kaçırıyorsunuz?

Abdullah Gül için çok sert sözler: Siz kimsiniz? Kimden ne kaçırıyorsunuz?

İlginizi Çekebilir

Ateş Böcekleri “kadınlara yönelik şiddete kayıtsız kalmayın” diyor!

Ateş Böcekleri “kadınlara yönelik şiddete kayıtsız kalmayın” diyor!

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Çatı katında iğrenç olay! 'Kızlığı bozulmadı ki'

Çatı katında iğrenç olay! 'Kızlığı bozulmadı ki'

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'daki hastanede inanılmaz olay! Doktorun isteği şoke etti

Doktorun isteği şoke etti

Osmanlı Paşası'nın torunu, müze geliriyle sokak kedilerini doyuruyor

Osmanlı Paşası'nın torunu, müze geliriyle sokak kedilerini doyuruyor

Gece avlandığı için görüntülenmesi çok zor! Türkiye'de görüntülendi

Böylesi ilk kez oldu! Arabanın önünden yavaş ve sakince geçti

Böcekler EXPO 2023'e 'uğur' getirecek

Böcekler EXPO 2023'e 'uğur' getirecek

Korkunç ifadeler: Oğluna cinsel istismarda bulunması için...

Korkunç ifadeler: Oğluna cinsel istismarda bulunması için...

Litresi bin liradan satılıyor!

Litresi bin liradan satılıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.