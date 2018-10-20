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Tır şoförünü gasbeden şüpheliler adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 15:19 | Son Güncelleme

Tır şoförünü gasbeden şüpheliler adliyeye sevk edildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, kendilerini polis olarak tanıtıp durdurdukları tır şoförünü silahla tehdit ederek alıkoydukları ve tırla 26,5 ton külçe alüminyumu gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, tır şoförü B.K.Ö'nün (35) 9 Ekim'de Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışı Odayeri mevkisinde gasbedilmesine ilişkin gözaltına alınan 8 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Emniyette suçunu kabul ettiği öğrenilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

- Gasp

İzmit Derince Limanı'ndan aldığı 26,5 ton külçe alüminyumu Hadımköy'deki bir iş yerine taşıyan tır şoförü B.K.Ö (35), Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışı Odayeri mevkisinde kendilerine polis süsü veren, çakarlı, tepe lambası bulunan araçtaki kişilerce durdurulmuş, şüpheliler şoförü ellerini plastik kelepçeyle bağlayarak kullandıkları aracın bagajına koymuş, diğer şüpheliler de tırı kullanarak olay yerinden uzaklaşmıştı.

İddiaya göre, tır şoförü B.K.Ö bir süre gittiği aracın bagajından dişleriyle ellerindeki plastik kelepçeyi açmış, araç bozuk yolda yavaşlayınca bagajdan atlayıp Çatalca'nın Çanakça köyüne doğru koşmaya başlamış, köylüler şoförü hırsız zannederek ateş etmişti. B.K.Ö'nün bir kıraathaneye sığınıp durumu polise anlatmasıyla gasp olayı ortaya çıkmış, polis MOBESE ve güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek tespit ettiği 8 şüpheliyi Beyoğlu, Sultangazi ve Arnavutköy'deki adreslere düzenlenen operasyonlarda yakalamıştı.

Şüphelilerin tırın kupasını sattıkları, 26,5 ton alüminyumun bulunduğu dorseyi ise Esenyurt'ta bir alüminyum şirketine satmaya çalıştıkları öğrenilmişti.

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