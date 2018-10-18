Tır şoförünü gasbeden şüpheliler yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıtıp durdurdukları tır şoförünü silahla tehdit edip alıkoyan ve tırla 26,5 ton külçe alüminyumu gasbettiği öne sürülen 8 şüpheli düzenlenen baskınlarla yakalandı.
Alınan bilgiye göre, 9 Ekim'de 21.40 sıralarında İzmit Derince limanından aldığı 26,5 ton külçe alüminyumu Hadımköy'deki bir iş yerine taşıyan tır şoförü B.K.Ö'yü (35) Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışı Odayeri mevkisinde kendilerine polis süsü veren, çakarlı, tepe lambası bulunan araçtaki kişiler durdurdu.
Şoför B.K.Ö'den gümrük faturasını isteme bahanesiyle kapıyı açtıran kişiler, silah doğrulttukları şoförün ellerini plastik kelepçeyle bağlayarak kullandıkları aracın bagajına koyup, şüphelilerden bazıları da tırı kullanarak olay yerinden uzaklaştı.
İddiaya göre, tır şoförü B.K.Ö bir süre gittiği aracın bagajından dişleriyle ellerindeki plastik kelepçeyi açtı. Araç bozuk yolda yavaşlayınca B.K.Ö açtığı bagajdan atlayıp Çatalca'nın Çanakça Köyüne doğru koşmaya başladı.
Köylülerin koşarak gelen şoförü hırsız zannedip ateş ettikleri öğrenilirken, B.K.Ö'nün bir kıraathaneye sığınıp durumu polise anlatmasıyla gasp olayı ortaya çıktı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Olay yeri çevresindeki MOBESE ve güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasını belirledi.
Yapılan çalışmaların ardından gasp olayını gerçekleştirdiği belirlenen 8 şüpheli Beyoğlu, Sultangazi ve Arnavutköy'deki adreslere düzenlenen baskınlarda yakalandı.
Şüphelilerin tırın kupasını sattıkları, 26,5 ton alüminyumun bulunduğu dorseyi ise Esenyurt'ta bir alüminyum şirketine satmaya çalıştıkları öğrenildi.
Emniyetteki sorgularında suçlarını kabul eden zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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