TIR şoförünü öldürüp bakır kabloları çaldığı iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, Irak'a bakır kablo taşıyan TIR sürücüsü Cihan Kızılkaya'yı tabanca ile öldürülüp araçtaki kabloların çalınması ile ilgili olarak 10 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa-Mardin yolu Ayaklı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul'da bir firmada şoförlük yapan ve Kuzey Irak'a bakır kablo götürmek üzere yola çıkan Cihan Kızılkaya'nın park halindeki TIR'da hareketsiz durduğunu görenler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri silahla vurulan Kızılkaya'nın öldüğünü belirledi.

İlçe jandarma ekipleri yaptıkları araştırmada TIR'da ki bakır kabloların çalındığını tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler ilçe merkezi ve bağlı mahallelerde düzenlediği operasyonlarda 10 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelileri sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.



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