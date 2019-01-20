HABER

TIR şoförünü öldürüp bakır kabloları çaldığı iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.01.2019 17:14 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, Irak'a bakır kablo taşıyan TIR sürücüsü Cihan Kızılkaya'yı tabanca ile öldürülüp araçtaki kabloların çalınması ile ilgili olarak 10 kişi gözaltına alındı.

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, Irak'a bakır kablo taşıyan TIR sürücüsü Cihan Kızılkaya'yı tabanca ile öldürülüp araçtaki kabloların çalınması ile ilgili olarak 10 kişi gözaltına alındı.
Olay, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa-Mardin yolu Ayaklı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul'da bir firmada şoförlük yapan ve Kuzey Irak'a bakır kablo götürmek üzere yola çıkan Cihan Kızılkaya'nın park halindeki TIR'da hareketsiz durduğunu görenler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri silahla vurulan Kızılkaya'nın öldüğünü belirledi.
İlçe jandarma ekipleri yaptıkları araştırmada TIR'da ki bakır kabloların çalındığını tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler ilçe merkezi ve bağlı mahallelerde düzenlediği operasyonlarda 10 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelileri sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

PARTNERAşkın yaş engeline takılmadığı ünlü çiftlerAşkın yaş engeline takılmadığı ünlü çiftler
Milli boksör kazada yaşamını yitirdiMilli boksör kazada yaşamını yitirdi
Öğrenciler yeteneklerini keşfedecekÖğrenciler yeteneklerini keşfedecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan 'Fazıl Say' açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan 'Fazıl Say' açıklaması

Gündemi sarsacak iddia: Fetullah Gülen falakaya yatırdı!

Gündemi sarsacak iddia: Fetullah Gülen falakaya yatırdı!

Fatih Terim'i çılgına çeviren transfer

Fatih Terim'i çılgına çeviren transfer

Victor Moses'tan şok talep!

Victor Moses'tan şok talep!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Afrin'de patlama! Ölü ve yaralılar var

Afrin'de patlama! Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Ölüme götüren sır mektupla ortaya çıktı!

Ölüme götüren sır mektupla ortaya çıktı!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Uludağ'da akılalmaz olay! Aç kalan hayvanlara yemek götürüyordu

Uludağ'da akılalmaz olay! Aç kalan hayvanlara yemek götürüyordu

İşte Türkiye'nin konuştuğu o cani!

İşte Türkiye'nin konuştuğu o cani!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da bir genelevin bahçesinde düşüp, başını vuran adam öldü

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Vahşet! Kesik kol ve kalça kemiğinden sonra, kafa ve vücut parçaları bulundu

Vahşet! Kol ve kalça kemiğinden sonra, kafa ve vücut parçaları...

Adana'daki sır ölümün ardından dram çıktı: Kimseye acı çektirmek istemiyorum!

Ölüme götüren sır mektupla ortaya çıktı!

Boşanma davasında tazminat nasıl alınır?

Boşanma davasında tazminat nasıl alınır?

Sivas'ta fuhuş operasyonu: 4'ü kadın 5 kişiye gözaltı

'Çek çek soyunayım valla, çek'

Mertcan'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.