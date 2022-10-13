TIR şoförünün acı dolu anları! Sıkıştığı yerde 45 dakika bekledi

Sabah saat 06.00 sıralarında, İzmir- Ankara D300 yolu Kovukdere rampalarında meydana gelen kazada, Uşak'tan İzmir yönüne giden Resul Kalbur (36) yönetimindeki 26 AEF 790 plakalı kiremit yüklü TIR, Lütfi Görenoğlu'nun kullandığı 27 BDD 41 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

TIR'IN KUPASINA SIKIŞTI, 45 DAKİKA BEKLEDİ

Çarpmanın şiddetiyle Resul Kalbur, TIR'ın kupasında sıkıştı. İhbarla kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, 45 dakika süren çalışma ile sıkışan sürücüyü yaralı kurtardı. Sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kalbur'un vücudunda çok sayıda kırık olduğu ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)





