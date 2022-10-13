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  4. TIR şoförünün acı dolu anları! Sıkıştığı yerde 45 dakika bekledi

TIR şoförünün acı dolu anları! Sıkıştığı yerde 45 dakika bekledi

13.10.2022 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Kula ilçesinde sabaha karşı yaşanan kazada TIR sürücüsü Resul Kalbur (36), önündeki başka bir TIR'a çarptı. Kaza sonrası aracının kupasına sıkışan Kalbur, ekiplerin 45 dakika süren çalışması sonrası kurtarıldı.

TIR şoförünün acı dolu anları! Sıkıştığı yerde 45 dakika bekledi

Sabah saat 06.00 sıralarında, İzmir- Ankara D300 yolu Kovukdere rampalarında meydana gelen kazada, Uşak'tan İzmir yönüne giden Resul Kalbur (36) yönetimindeki 26 AEF 790 plakalı kiremit yüklü TIR, Lütfi Görenoğlu'nun kullandığı 27 BDD 41 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

TIR'IN KUPASINA SIKIŞTI, 45 DAKİKA BEKLEDİ

Çarpmanın şiddetiyle Resul Kalbur, TIR'ın kupasında sıkıştı. İhbarla kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, 45 dakika süren çalışma ile sıkışan sürücüyü yaralı kurtardı. Sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kalbur'un vücudunda çok sayıda kırık olduğu ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Manisa Tır
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