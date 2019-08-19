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Tır şoförünün düğününde renkli konvoy

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 10:28 | Son Güncelleme

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesine bağlı Kınık Beldesinde dünya evine giren bir çiftin düğün konvoyunu tırlar oluşturdu.Eskişehir’de yeni evlenen Tevfik İleri ve Hayriye İleri çiftinin düğününde birçok duygu bir arada yaşanırken damadın mesleği dolayısıyla renkli görüntüler ortaya çıktı.

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesine bağlı Kınık Beldesinde dünya evine giren bir çiftin düğün konvoyunu tırlar oluşturdu.
Eskişehir’de yeni evlenen Tevfik İleri ve Hayriye İleri çiftinin düğününde birçok duygu bir arada yaşanırken damadın mesleği dolayısıyla renkli görüntüler ortaya çıktı. Taşımacılık sektöründe çalışan damat Tevfik İleri, ailesine ait 3 adet tır ile gelin Hayriye İleri’yi baba evinden almaya gitti. Kurdeleler, bayraklar ve balonlar ile süslenen tırlar yolda renkli görüntüler oluştururken farklı konvoyu görenler de şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Düğünün mutluluğunu yaşayan damat İleri, yöreye ait geleneklerden de kaçamadı. Arkadaşlarının emzik ve mutfak önlüğü sürpriziyle karşılaşan damat İleri, düğününün keyfini çıkardı. Konuyla ilgili bir konuşma yapan damadın arkadaşı Kurtuluş Çakmak yeni evlenen çifte mutluluk diledi. Çakmak, "Bugün meslektaşımız olan Tevfik İleri’nin düğünündeyiz. Aynı zamanda çocukluk arkadaşımız, yıllarımızı beraber geçirdiğimiz, birçok yola beraber çıktığımız arkadaşımız. Düğününde gelin alma merasimi var konvoya katılacağız. Arkadaşımız için arabaları süsledik. Her şey hazır bir ömür boyu mutluluklar diliyorum" dedi.
"Güzel bir konvoy oldu"
Damadın arkadaşlarından Talha Ersoy ise "Arkadaşımızın Tevfik İleri’nin düğün merasimi için buradayız. Onun bu mutlu gününde tırlarla güzel bir konvoy teklifimiz vardı ona. O da bu teklifimize olumlu yanıt verdi. Arkadaşımıza güzel bir anı olarak yerini aldı. Aynı zamanda güzel bir konvoy olmuş oldu. Arkadaşımıza bir ömür boyu mutluluklar dilerim" diye konuştu.

Tır şoförünün düğününde renkli konvoy

Tır şoförünün düğününde renkli konvoy

Tır şoförünün düğününde renkli konvoy

Tır şoförünün düğününde renkli konvoy

Tır şoförünün düğününde renkli konvoy

Tır şoförünün düğününde renkli konvoy

Tır şoförünün düğününde renkli konvoy

Tır şoförünün düğününde renkli konvoy

Tır şoförünün düğününde renkli konvoy

Tır şoförünün düğününde renkli konvoy

Tır şoförünün düğününde renkli konvoy

Tır şoförünün düğününde renkli konvoy

Tır şoförünün düğününde renkli konvoy
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