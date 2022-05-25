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  4. TIR şoförünün paylaştığı esprili video sosyal medyada viral oldu

TIR şoförünün paylaştığı esprili video sosyal medyada viral oldu

25.05.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TIR şoförünün sosyal medyada paylaştığı "Türkiye'de yükü nasıl yükleriz?" sorusuyla başlayan videosu hızla yayıldı.

Sosyal medyada bir TIR şoförünün paylaştığı video kısa sürede viral oldu. "Türkiye'de yükü nasıl yükleriz?" sorusuyla başlayan videoda TIR şoförü, bir gün içerisinde yaşadıklarını kısa kesitlelerle esprili bir dille anlattı.

TIR şoförü, TikTok hesabından paylaştığı videoda iş yerindeki işleyişi şu sözlerle tiye aldı:

"Mühendis gelir elini arkaya atar, gezer. "Şöyle yapalım, böyle yapalım, kaptan sen mi gideceksin, kaç günde gideceksin", ondan sonra gelir arabanın resmini çeker."

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