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TIR şoförünün sattığı 27 ton salçanın 24 tonu bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 07.11.2018 11:26 | Son Güncelleme

İZMİR’den Gaziantep’e gönderilmek üzere TIR'a yüklenen, ancak şoför tarafından Mersin'de Suriyelilere satılan 27 ton salçanın 24 tonu polis ekiplerince bulunarak firma sahibine teslim edildi.

TIR şoförünün sattığı 27 ton salçanın 24 tonu bulundu

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- İZMİR’den Gaziantep’e gönderilmek üzere TIR'a yüklenen, ancak şoför tarafından Mersin'de Suriyelilere satılan 27 ton salçanın 24 tonu polis ekiplerince bulunarak firma sahibine teslim edildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, TIR şoförü aranıyor.
Türkiye’de tanınmış bir markanın sahibi Halit Göndüz, Gaziantep'ten sipariş edilen 27 ton salçayı bu kente götürülmesi için bir TIR'a yükledi. Aracın geçen pazartesi gününe kadar Gaziantep'e ulaşmamasından şüphelenen Göndüz, polise başvurarak şikayetçi oldu. TIR'ın Mersin'de olduğunu belirleyen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, araçtaki salçaların Mersin Toptancılar Sitesi'ndeki Suriyelilere ait bir işyerine satıldığını belirledi. 24 ton salça bulunarak firma sahibine teslim edilirken, 3 ton salçanın bulunması için de çalışmalar sürüyor. Polis olayla ilgli Suriye uyruklu A.S. ve A.E.S.'yi gözaltına aldı. Suriyelilerin ifadesi doğrultusunda Adana'da da Türk şüpheli A.E. yakalandı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılırken, TIR, şoförü ise aranıyor.

FOTOĞRAFLI

TIR şoförünün sattığı 27 ton salçanın 24 tonu bulunduTIR şoförünün sattığı 27 ton salçanın 24 tonu bulunduTIR şoförünün sattığı 27 ton salçanın 24 tonu bulunduTIR şoförünün sattığı 27 ton salçanın 24 tonu bulundu

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