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TIR, su dolan alt geçitte yavaşlayan TIR'a çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2019 22:56 | Son Güncelleme

 KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde, yağışın ardından suyla dolan alt geçitten geçerken yavaşlayan TIR’a arkadan gelen TIR çarptı.

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde, yağışın ardından suyla dolan alt geçitten geçerken yavaşlayan TIR’a arkadan gelen TIR çarptı. TIR'lardan biri bariyerlere çarparak dururuken, çarpan araçta sıkışan şoför ise itfaiye ekibince kurtarıldı.

Kaza, öğleden sonra, D-100 yolu Körfez 95 Evler mevkiinde meydana geldi. Ayhan Kılıç yönetimindeki 16 MAD 11 plakalı TIR, yağışın ardından suyla dolan alt geçitten geçerken yavaşlayan Yücel Yiğit yönetimindeki 34 BGH 853 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Kılıç'ın kullandığı TIR, bariyerlere çarparak durdu. Ayhan Kılıç, TIR'da sıkışırken, kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi tarafından TIR'dan çıkarılan Kılıç'ın ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ayhan Kılıç tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle D-100 yolu İzmit yönü yaklaşık yarım saat ulaşıma kapanırken, ulaşım yan yoldan sağlandı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından ulaşım tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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