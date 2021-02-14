HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tır sürücü adayının kullandığı araca çarptı: 4 yaralı

Tır sürücü adayının kullandığı araca çarptı: 4 yaralı

14.02.2021 17:49 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Efeler ilçesinde tırın sürücü adayının kullandığı otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.Kaza, Aydın-Muğla Karayolu otogar kavşağı üzerinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi.

Aydın’ın Efeler ilçesinde tırın sürücü adayının kullandığı otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza, Aydın-Muğla Karayolu otogar kavşağı üzerinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın’dan Çine istikametine ilerleyen sürücü adayı B.B. idaresindeki 09 AEK 156 plakalı Renault marka otomobile, aynı istikamette ilerleyen 48 K 8733 plakalı tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil savrularak aydınlatma direğine çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücü adayı B.B., kurs komisyon görevlileri T.Ö. ve B.K. ile kurs usta öğreticisi E.Z.’yi ambulanslarla Aydın’daki hastanelere kaldırdı. Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan komisyon görevlisi T.Ö.’nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, kazayı duyar duymaz olay yerine geldiklerini ifade ederek, “Duran aracımıza arkadan tırın çarptığı söylendi. İçinde 2 tane Milli Eğitim personeli, bir usta öğretici, bir de aday öğrencimiz vardı. Bir Milli Eğitim personeli arkadaşımız Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Diğer arkadaşlarımız da kontrol amaçlı sevk edildi, onlarda herhangi bir sıkıntı yok şu anda" diye konuştu.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hastanede öğrendi! Koronaya yakalandı, hayatı kurtuldu Hastanede öğrendi! Koronaya yakalandı, hayatı kurtuldu
Savcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattıSavcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattı
Twitch hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Twitch hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!
1/

En Çok Okunan Haberler

Beklenen kar başladı: Saatlerdir aralıksız yağıyor

Beklenen kar başladı: Saatlerdir aralıksız yağıyor

Süper minisiyle sevgilisinin kucağına atladı

Süper minisiyle sevgilisinin kucağına atladı

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

İlginç anlar: Bakın neden yasak vakti dışarı çıkmış

İlginç anlar: Bakın neden yasak vakti dışarı çıkmış

İbo Show'u salladı! 'Ölümsüzlüğü mü buldun?'

İbo Show'u salladı! 'Ölümsüzlüğü mü buldun?'

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

12 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

12 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dikkat! Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Dikkat! Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Görüntüleri olay olmuştu! 'Tacizci Hoca' hakkında flaş karar

Görüntüleri olay olmuştu! 'Tacizci Hoca' hakkında flaş karar

Genç kadın güpegündüz trafikte dehşeti yaşadı

Genç kadın güpegündüz trafikte dehşeti yaşadı

Diğer Haberler

Ankara için yarından itibaren kuvvetli kar ve buzlanma uyarısı

Ankara için yarından itibaren kuvvetli kar ve buzlanma uyarısı

Son dakika! Savcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattı

Savcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattı

Bakan Selçuk'tan velilere ikinci yarıyıl mesajı

Bakan Selçuk'tan velilere ikinci yarıyıl mesajı

Bakan Soylu: Bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün

Soylu: Bin parçaya bölmezsek bu millet yüzümüze tükürsün

Sosyal medyadan 'sonun Özgecan gibi olacak' diye tehdit etti, gözaltına alındı

Canlı yayında 'sonun Özgecan gibi olacak' dedi, gözaltına alındı

Sevgililer gününde koca dehşeti! Karısını dövüp bıçakladı, eve kilitledi

Sevgililer gününde koca dehşeti! Dövdü, bıçakladı, eve kilitledi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.