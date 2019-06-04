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TIR sürücüleri bayramı Kapıkule'de 10 kilometrelik kuyrukta karşıladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 14:15 | Son Güncelleme

KAPIKULE Gümrük Kapısı'na ihracat ürünü yükleri yurt dışına götürmek üzere gelen TIR'lar, yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda kuyruk oluşturdu.

TIR sürücüleri bayramı Kapıkule'de 10 kilometrelik kuyrukta karşıladı

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- KAPIKULE Gümrük Kapısı'na ihracat ürünü yükleri yurt dışına götürmek üzere gelen TIR'lar, yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda kuyruk oluşturdu. Saatlerce bekleyen sürücüler, Ramazan Bayramı'nı kuyrukta geçirirken, aileleriyle cep telefonlarından görüntülü konuşarak bayramlaştı.
Türkiye'nin farklı bölgelerinden TIR'lara yükledikleri ihracat ürünlerini, Avrupa'nın çeşitli ülkelerine götürmek için yola çıkan sürücüler, Ramazan Bayramı'nı Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Gümrük Kapısı'ndaki kuyruklarda karşıladı. İki gündür çıkış yapmak için bekleyen TIR'lar yaklaşık 10 kilometrelik kuyruk oluşturdu. İşlemlerin yavaş yapılmasından yakınan TIR sürücüleri, Ramazan Bayramı'nı da kuyrukta karşılamaktan üzüntü duyduklarını dile getirdi.
TIR sürücülerinden Bayram Akgün, Bursa'dan pazar günü yola çıktığını belirterek, "İki gündür burada kuyrukta çıkış yapmak için bekliyorum. Neden beklediğimizi bilmeden burada beklemeye devam ediyoruz. Önümüzde hâlâ çıkış yapmak için gelen TIR'lar var. Bayramı kuyrukta geçiriyoruz" dedi. Sürücülerden Mürsel Mutlu ise ailesiyle cep telefonundan görüntülü konuşarak bayramlaştı. Bayramı genelde kuyrukta geçirdiği söyleyen Mutlu, "Genelde yollarda olduğumuz için ailemizle bayram kutlayamıyoruz. Kuyruğa iki gün önce girdim ve hâlâ burada geçiş yapmak için bekliyorum. Bu bizim çektiğimiz çile bitmez" diye konuştu. Bir diğer TIR sürücüsü Halit Yavaş da kuyrukta sürücü arkadaşlarıyla bayramlaşarak ailelerinden uzak bayram geçirmenin hüznünü yaşadıklarını söyledi.
Kapıkule'de TIR kuyruğu 10 kilometreyi bulurken, Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda da kuyruğun 6 kilometreyi aştığı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

TIR sürücüleri bayramı Kapıkule'de 10 kilometrelik kuyrukta karşıladıTIR sürücüleri bayramı Kapıkule'de 10 kilometrelik kuyrukta karşıladıTIR sürücüleri bayramı Kapıkule'de 10 kilometrelik kuyrukta karşıladıTIR sürücüleri bayramı Kapıkule'de 10 kilometrelik kuyrukta karşıladı

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