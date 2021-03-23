HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tır tabelaları uçurdu, Bursa-Yalova yolunda trafik durdu

Tır tabelaları uçurdu, Bursa-Yalova yolunda trafik durdu

23.03.2021 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa-Yalova yolunda bir tırın dorsesinin çarptığı trafik levhası seyir halindeki otomobilin üzerine düştü.

Bursa-Yalova yolunda bir tırın dorsesinin çarptığı trafik levhası seyir halindeki otomobilin üzerine düştü. Kaza sebebiyle Yalova istikametinde trafik akışı yaklaşık yarım saat durdu.
Kaza saat 13:00 sıralarında Bursa-Yalova kara yolunda Orhangazi Küçük Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Yalova istikametine seyreden bir tırın dorsesi kavşaktaki yön tabelalarına çarptı. Yerinden sökülen tabelalar, aynı yönde seyreden bir otomobilin üzerine devrildi. Kazada otomobilde hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı.
Yola devrilen levhalar sebebi ile Bursa-Yalova kara yolunda trafik durdu. Polis bölgede güvenlik tedbiri aldı. Ekiplerin yolu kapatan levhaları kaldırmaları yaklaşık yarım saat sürdü. Bu sırada Yalova istikametine doğru araç geçişine izin verilmedi. Tabelaların kaldırılmasıyla yol tekrar açıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçük kıza taciz iddiası:Markete giderken yapmış! Küçük kıza taciz iddiası:Markete giderken yapmış!
Lüks sitede akılalmaz kararlar: Kendimizi esir kampında gibi hissediyoruzLüks sitede akılalmaz kararlar: Kendimizi esir kampında gibi hissediyoruz
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti
1/

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Aşırı alkol aldı, sulama kanalına düşerek sırılsıklam ıslandı

Aşırı alkol aldı, sulama kanalına düşerek sırılsıklam ıslandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İlk uçak indi! Türkiye'ye akın ettiler

İlk uçak indi! Türkiye'ye akın ettiler

Yarını işaret edip böyle duyurdu: Çok özel, ek tedbirler gelecek

Yarını işaret edip böyle duyurdu: Çok özel, ek tedbirler gelecek

Canlı yayında hayrete düşüren olay! Çırılçıplak stüdyoyu bastı

Canlı yayında hayrete düşüren olay! Çırılçıplak stüdyoyu bastı

Diğer Haberler

Yakınlarının tutuklandığını duyan 3 kadın, baygınlık geçirdi

Yakınlarının tutuklandığını duyan 3 kadın, baygınlık geçirdi

Meteoroloji uzmanı uyardı, önümüzdeki 2 güne dikkat: Koronavirüsten daha tehlikeli

Meteoroloji uzmanı uyardı, önümüzdeki 2 güne dikkat: Koronavirüsten daha tehlikeli

Gülfem Saydan Sanver kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hayat hikâyesi nedir?

Gülfem Saydan Sanver kimdir?

CHP'den hükümete kısa çalışma ödeneği eleştirisi! 'Salgın bitti mi?'

CHP'den kısa çalışma ödeneği eleştirisi! 'Salgın bitti mi?'

İstanbul'da tam kapanma olacak mı? İstanbul’da yasaklar ne zaman başlar?

İstanbul'da tam kapanma olacak mı?

Ankara'da yarın okul var mı? Ankara'da kar tatili olacak mı?

Ankara'da yarın okul var mı?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.