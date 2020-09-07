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  4. Tır tarlaya devrildi, sürücünün kurtarılma anı kameraya yansıdı

Tır tarlaya devrildi, sürücünün kurtarılma anı kameraya yansıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 20:03 | Son Güncelleme

Eskişehir’de kontrolden çıkan tır tarlaya devrildi.

Tır tarlaya devrildi, sürücünün kurtarılma anı kameraya yansıdı

Eskişehir’de kontrolden çıkan tır tarlaya devrildi. Araçta sıkışan sürücünün kurtarılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Mahmudiye-Çifteler kara yolu üzerinde meydana geldi. V.E. (34), idaresindeki tır kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi. Olayı gören diğer sürücü ve vatandaşlar, 112 Acil Sağlık ekiplerine haber vererek sürücünün yardımına koştu. Olay yerine gelen ekipler, vatandaşlar ile birlikte sürücü V.E.’yi devrilen tırdan çıkardı. Hafif yaralı olan V.E. hastaneye kaldırılırken, durumun ise iyi olduğu öğrenildi.

Çıkarılma anı saniye saniye görüntülendi
Kaza yapan tır sürücü V.E.’nin araçtan çıkarılma anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Olay yerinde sağlık ekipleri ile birlikte vatandaşların da sürücüyü çıkarma anlarına yardım etmesi ise taktir topladı.

Tır tarlaya devrildi, sürücünün kurtarılma anı kameraya yansıdı

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