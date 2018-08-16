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TIR traktörle çarpıştı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2018 23:10 | Son Güncelleme

 SAMSUN’un Terme ilçesinde TIR'la traktörün çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı.

Sait KUZU/TERME (Samsun), (DHA) - SAMSUN’un Terme ilçesinde TIR'la traktörün çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı.

Kaza saat 19.00 sıralarında Terme ilçesi Karaağaç Mahallesi’nde Samsun-Ordu Karayolu’nda meydana geldi. İddiaya göre Celal Demirhan (50) idaresindeki 55 EL 041 plakalı TIR, sağ şeritte seyreden Niyazi Uzun (72) idaresindeki 55 EV 019 plakalı traktöre çarptıktan sonra yol kenarındaki fındık tarlasına girip devrildi. Kazada TIR sürücüsü ile traktör sürücüsünün eşi Melehat Uzun (70) olay yerinde hayatını kaybetti. Traktör sürücüsü ile oğlu Ahmet Uzun (45) ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekibinin müdahalesi sonrasında ambulanslarla Çarşamba İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Ölen iki kişinin cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Çarşamba İlçe Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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