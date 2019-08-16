HABER

TIR uçurumdan yuvarlandı, sürücüyü ekipler kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2019 16:55 | Son Güncelleme

YALOVA'da, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan TIR'ın yaklaşık 15 metrelik uçurumdan yuvarlanması sonucu sürücü Necati Kuyumcuoğlu (55), ağır yaralandı.

TIR uçurumdan yuvarlandı, sürücüyü ekipler kurtardı

İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, (DHA)- YALOVA'da, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan TIR'ın yaklaşık 15 metrelik uçurumdan yuvarlanması sonucu sürücü Necati Kuyumcuoğlu (55), ağır yaralandı. TIR'ın içinde ağır yaralı halde mahsur kalan Kuyumcuoğlu, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kaza, öğle saatlerinde, Yalova- Bursa yolu Esadiye bölgesinde meydana geldi. Necati Kuyumcuoğlu yönetimindeki 34 LR 0813 plakalı TIR, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce yol kenarındaki bariyerlere çarptı ardından 15 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan ve TIR'ın içinde mahsur kalan Kuyumcuoğlu, halat yardımıyla uçuruma inen itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kuyumcuoğlu, daha sonra halat ve sedye yardımıyla yukarı çıkarıldı. Sağlık ekiplerince Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kuyumcuoğlu'nun hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

FOTOĞRAFLI

TIR uçurumdan yuvarlandı, sürücüyü ekipler kurtardıTIR uçurumdan yuvarlandı, sürücüyü ekipler kurtardıTIR uçurumdan yuvarlandı, sürücüyü ekipler kurtardıTIR uçurumdan yuvarlandı, sürücüyü ekipler kurtardı

PARTNERÇağatay Ulusoy'un yeni imajı olay olduÇağatay Ulusoy'un yeni imajı olay oldu
Bartın’da bayram bilançosu belli olduBartın’da bayram bilançosu belli oldu
Siverek’te elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybettiSiverek’te elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Evde seni böyle bekleyen...'

'Evde seni böyle bekleyen...'

Bikinili pozlarıyla döndü!

Bikinili pozlarıyla döndü!

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

Dünya tetikte! Müzakereler sonlandı

Dünya tetikte! Müzakereler sonlandı

124 bin sivil Suriye-Türkiye sınırındaki kamplara göç etti

124 bin sivil Suriye-Türkiye sınırındaki kamplara göç etti

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Rus turistin zor anları

Rus turistin zor anları

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Karşıya geçiyordu... İki araç birden çarptı

Karşıya geçiyordu... İki araç birden çarptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ataşehir'de dehşet anları! Önce darp edip sonra silahla vurdu

Ataşehir'de dehşet anları! Dövüp vurdular

124 bin sivil Suriye-Türkiye sınırındaki kamplara göç etti

124 bin sivil Suriye-Türkiye sınırındaki kamplara göç etti

'Asrın felaketi unutuldu' dedi, korkunç deprem gerçeğini açıkladı

'Asrın felaketi unutuldu' dedi, korkunç gerçeği açıkladı!

Rus turistin zor anları

Rus turistin zor anları

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Van’da bir otomobilde 111 kilo eroin ele geçirildi

Van’da bir otomobilde 111 kilo eroin ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.