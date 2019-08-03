TIR, üzerine devrildiği otomobili sürükledi: 1 ölü, 4 yaralı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Serik ilçesinde geri dönüşüm malzemesi yüklü TIR, otomobilin üzerine devrildi. Kazada TIR ile sürüklenen otomobildeki Hanife Bin (46) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Gebiz kavşağında meydana geldi. Alanya'dan Antalya yönüne giden Mustafa Demir yönetimindeki 07 UN 775 plakalı geri dönüşüm malzemesi yüklü TIR, sol ön lastiğinin patlaması sonucu refüje çarparak aynı yöne giden İsmail Uğur Bin yönetimindeki 07 ST 568 otomobilin üzerine devrildi. TIR, aracı altına alarak yaklaşık 100 metre sürüklendi.

Kazada, otomobil sürücüsü İsmail Uğur Bin, yanındaki Duralı, Hanife ve Nezahat Bin (16) ile Ali Boz ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Hanife Bin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Bin'in cansız bedeni, otopsi işlemlerin ardından hastanenin morguna konuldu. Tedavileri devam eden diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Gözaltına alınan TIR şoförü Mustafa Demir'in işlemleri sürüyor.

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