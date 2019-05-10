Tır yan yattı, sürücü ölümden döndü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde damperi açılan tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde üzerinde faaliyet gösteren bir fabrika içerisinde meydana geldi. Fabrika içerisinde damperi açılan 10 AAB 059 plakalı tır bir anda yan yattı. Kazada yan yatan araç içerisinde bulunan sürücü Özcan Y. (54), yaralandı.

Kazayı gören fabrika çalışanları durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralı sürücünün sol kolundan operasyon geçirdiği, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.



