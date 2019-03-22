HABER

Tır, yolcu minibüsünü biçti: 1’i ağır 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2019 10:16 | Son Güncelleme

İzmir’in Torbalı ilçesinde, sağ şeritten yolcu almak isteyen minibüse arkadan gelen tır çarparken, can pazarının yaşandığı kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.Torbalı ilçesinde Torbalı-Kemalpaşa yolunda feci bir kaza meydana geldi.

Tır, yolcu minibüsünü biçti: 1’i ağır 3 yaralı

İzmir’in Torbalı ilçesinde, sağ şeritten yolcu almak isteyen minibüse arkadan gelen tır çarparken, can pazarının yaşandığı kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.
Torbalı ilçesinde Torbalı-Kemalpaşa yolunda feci bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 06.45 sularında Dağkızılca mevkinde Kemalpaşa’dan Torbalı istikametine seyir halinde olan Yılmaz B. yönetimindeki 35 PEC 62 plakalı minibüs, yolcu almak için yolun sağ şeridinde durdu. Aynı istikametten gelen Faruk Z. yönetimindeki tır, minibüse çarpmamak için şerit değiştirmek istedi fakat arkadan gelen bir başka araç olduğu için şerit değiştiremedi ve önündeki minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç şarampole yuvarlandı. Minibüs içerisinde bulunan yolcu E.E. ve E.O. hafif şekilde yaralanırken, yolcu K.S. ağır yaralı olarak Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla inceleme soruşturma başlatıldı.

Tır, yolcu minibüsünü biçti: 1’i ağır 3 yaralı

Tır, yolcu minibüsünü biçti: 1’i ağır 3 yaralı

Tır, yolcu minibüsünü biçti: 1’i ağır 3 yaralı

PARTNERÜnlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...Ünlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...
'Jandarma istihbaratçıyız' diyerek ev basıp, altın aradılar'Jandarma istihbaratçıyız' diyerek ev basıp, altın aradılar
Ayvacık'ta 9 kaçak göçmen yakalandıAyvacık'ta 9 kaçak göçmen yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yerel seçim öncesi önemli açıklama: 7-8 puan düşük olacak...

Yerel seçim öncesi önemli açıklama: 7-8 puan düşük olacak...

Bursaspor'un eski kalecisi ölümden döndü

Bursaspor'un eski kalecisi ölümden döndü

İkinci el otoda KDV uyuşmazlığı resmen çözüldü

İkinci el otoda KDV uyuşmazlığı resmen çözüldü

Düğmeye basıldı! Çok sayıda ilde operasyon var...

Düğmeye basıldı! Çok sayıda ilde operasyon var...

Irak'taki feribot faciası güvenlik kamerasında

Irak'taki feribot faciası güvenlik kamerasında

Sayılar giderek artıyor! Uzmanlar uyarıyor: Acil önlem alınmalı

Sayılar giderek artıyor! Uzmanlar uyarıyor: Acil önlem alınmalı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tanık odasında tacizde bulunmakla suçlanan polisle ilgili flaş gelişme

Tanık odasında tacizle suçlanıyordu! Flaş gelişme...

Ağaca çarpan otomobilin sürücüsünü sıkıştığı yerden itfaiye kurtardı

Ağaca çarpan otomobilin sürücüsünü itfaiye kurtardı

Ölü olarak bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Ölü olarak bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

3 metre boyundaki dev yılan balığı görenleri hayrete düşürdü

3 metre boyundaki dev yılan balığı görenleri hayrete düşürdü

İstanbul'da rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Adana’da hastanede korkutan yangın

Hastanede yangın çıktı! Kullanılamaz halde...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.